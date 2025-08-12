Varese News

Gallarate/Malpensa

Alpini gallaratesi in festa a Casorate: tre giorni di musica e specialità tipiche

Dal 29 al 31 agosto specialità della cucina tradizionale e serata rock anni Settanta-Ottanta

90 anni Alpini Gallarate

Dal 29 al 31 agosto 2025 l’Area Feste di Casorate Sempione si colorerà di verde, bianco e rosso per “Alpini in Festa”, l’appuntamento organizzato dal Gruppo Alpini di Gallarate. Tre giorni di cucina tipica, musica e convivialità, aperti a tutta la comunità.

Lo stand gastronomico proporrà piatti della tradizione come gnocchi al ragù, zola e pesto, stufato d’asino con polenta, bruscitt, baccalà alla vicentina e salamelle con patatine fritte. Tutte le specialità saranno disponibili anche da asporto.
L’orario di apertura sarà: venerdì e sabato dalle ore 19.00; domenica sia a pranzo (ore 12.00) che a cena (ore 19.00).

La serata di punta sarà sabato 30 agosto alle ore 21.00 con il concerto rock anni ’70/’80 della band Ticket Group, per ballare e cantare sulle note dei grandi classici.

Una festa per la comunità

L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, vuole essere un momento di incontro e di sostegno allo spirito di corpo che contraddistingue gli Alpini: «Come nelle altre edizioni parte del ricavato sarà destinato alla piccola Selene, la bambina di Busto bisognosa di cure».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.