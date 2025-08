“Attacchiamo bottone”: ad agosto a Materia si impara a cucire tra aperitivo e creatività

Ad agosto, Materia Spazio Libero non si ferma e ogni mercoledì propone Aperireuse, un laboratorio di riciclo creativo accompagnato da un aperitivo. Il primo appuntamento è per mercoledì 6 agosto con “Attacchiamo bottone”, un incontro dedicato alla sopravvivenza domestica: bottoni, orli e cuciture per imparare a sistemare e riutilizzare ciò che abbiamo in casa.

Il laboratorio inizia alle 19:00 e si svolge nel giardino della caffetteria di Materia Spazio Libero. Un modo semplice per mettersi alla prova, imparare qualcosa di nuovo e stare insieme in un clima informale e creativo.

Come partecipare

Per partecipare all’Aperireuse è necessaria la prenotazione cliccando QUI.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.