Auto in fiamme a Torba, le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco

Il veicolo, a Gpl, era appena stato rifornito. Il video inviato da una lettrice

Incendio auto

Auto in fiamme appena sotto al monastero di Torba, a Gornate Olona, la mattina di domenica 10 agosto, intorno alle 10.30.

L’auto, a GPL, era appena stata rifornita e l’intervento dei vigili del fuoco ha richiesto di operare in condizioni difficili.
Le immagini video sono state inviate da una lettrice.

Pubblicato il 15 Agosto 2025
