Auto in fiamme a Torba, le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco
Il veicolo, a Gpl, era appena stato rifornito. Il video inviato da una lettrice
Auto in fiamme appena sotto al monastero di Torba, a Gornate Olona, la mattina di domenica 10 agosto, intorno alle 10.30.
L’auto, a GPL, era appena stata rifornita e l’intervento dei vigili del fuoco ha richiesto di operare in condizioni difficili.
Le immagini video sono state inviate da una lettrice.
