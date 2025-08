Bisuschio, l’Isis Valceresio modello di inclusione: la ricerca del prof Focetola pubblicata su rivista internazionale

L’Istituto Superiore di Istruzione Statale “Valceresio” di Bisuschio si posiziona come modello di eccellenza nell’inclusione scolastica e sportiva grazie a una significativa ricerca accademica pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Collegium Antropologicum.

Lo studio, condotto dal Professor Giuseppe Focetola, si è concentrato sull’analisi dei processi inclusivi orientati agli studenti con disabilità, con particolare riguardo al disturbo dello spettro autistico. Il lavoro, intitolato “Influence of Generalist Teachers Views on Training and Experience in Inclusive Education of Students with Autism Spectrum Disorder”, ha esplorato gli aspetti qualitativi della didattica inclusiva, dove l’unicità di ogni studente è valorizzata come una risorsa.

La ricerca ha preso vita attraverso una serie di interventi mirati, che hanno combinato attività sportive adattate e l’uso di strumenti digitali, volti a promuovere l’inclusione attiva degli studenti. Contestualmente, è stato somministrato un questionario anonimo a 76 docenti dell’istituto, con il fine di indagare la loro consapevolezza e preparazione sull’autismo, le barriere percepite e le buone pratiche già in atto.

I risultati del questionario hanno evidenziato una forte sensibilità e consapevolezza dell’inclusione da parte del corpo docente. Le strategie sportive e digitali messe in atto sono state percepite come efficaci nella promozione della socializzazione e del benessere psicofisico, dimostrando come l’adozione di una didattica universale possa avere un impatto positivo sull’apprendimento e sulla partecipazione degli studenti.

“Tutto ciò ha rappresentato un passo significativo – spiega Il prof Giuseppe Focetola – per dimostrare, anche a livello scientifico, l’efficacia delle nostre pratiche inclusive. Ringrazio la Dirigente Sferlazza e l’Istituto Valceresio per il supporto, e per l’attenzione concreta verso l’inclusione”.

La Dirigente Scolastica Carmen Sferlazza, ha espresso il suo profondo apprezzamento per il lavoro, sottolineando come questa pubblicazione sia un riconoscimento del costante impegno del Prof. Focetola e dell’ISIS Valceresio verso l’innovazione didattica e l’inclusione.