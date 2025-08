Busto Arsizio piange Fabio Vidili, atleta e tecnico del tiro a segno

È scomparso oggi Fabio Vidili, conosciuto da tutti come “Fabietto”, figura molto amata nel mondo del tiro a segno bustocco. Aveva dedicato la sua vita alla disciplina sia come atleta agonista che come istruttore e tecnico sportivo.

Un punto di riferimento per il tiro a segno bustocco

Fabio Vidili non era solo un professionista appassionato: per chi lo conosceva rappresentava un esempio di coraggio e determinazione. Anche di fronte a una malattia lunga e difficile, ha continuato a trasmettere la sua passione agli altri, diventando un modello per i più giovani e per chi frequentava il poligono.

Il cordoglio del Tiro a Segno di Busto Arsizio

«Con estrema tristezza, tutto lo staff del Tiro a Segno di Busto Arsizio si stringe attorno alla sua famiglia», fanno sapere dalla società sportiva, ricordandolo come «un validissimo agonista e un uomo capace di affrontare ogni difficoltà con caparbietà e forza d’animo».