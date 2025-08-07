Calcio d’estate: sorriso Varesina con il Gozzano, KO Castellanzese
Fenici ancora brillanti: 2-0 al Gozzano e test superato per la difesa. Esordio con sconfitta per i neroverdi: la Biellese rimonta e vince 1-3
Risultati di segno opposto per le due formazioni varesotte inserite nel girone B del campionato di Serie D e impegnate ieri – mercoledì 6 – nelle rispettive partite amichevoli contro avversarie di pari categoria ma del girone A (quello del Varese). Vittoria netta della Varesina che batte 2-0 il Gozzano, sconfitta invece per la Castellanzese superata 1-3 dalla Biellese.
QUI VENEGONO – Secondo successo per le Fenici che avevano già “matato” l’Inter primavera. Questa volta a decidere il match – davanti a un buon pubblico – sono stati due gol realizzati nel primo tempo. Gara sbloccata al 16’ con una splendida giocata di Tonella che ha trovato Sassi pronto a mettere in rete a due passi dalla porta. Prima dell’intervallo, ancora dalla corsia mancina, Testa ha completato una bella progressione con un diagonale vincente.
Nella ripresa Spilli ha sperimentato, passando alla difesa a tre («per mettere un po’ in difficoltà i ragazzi») ma la Varesina ha ugualmente controllato bene la gara. «Siamo contenti – commenta il mister – di aver segnato due gol, di aver creato molto, di aver rischiato poco e, soprattutto, di non aver subito reti».
QUI CASTELLANZA – Prima partita precampionato per la Castellanzese in campo al “Provasi” con la Biellese. Tutte le reti arrivano dopo l’intervallo e dopo che mister Del Prato, come previsto, ha effettuato una serie profonda di variazioni rispetto all’undici di partenza. Verdenero in vantaggio al 12′ della ripresa: Selmo trova un corridoio centrale e serve Chessa, il cui tocco sotto viene intercettato dal portiere; nei pressi però c’è Rausa che mette in rete da distanza ravvicinata.
La reazione dei piemontesi non si fa attendere e si tramuta in due reti nel giro di 3′: al 17′ va a segno Marra, al 19′ Nnamad. Sarà poi quest’ultimo a completare il tabellino alla mezzora con il gol dell’1-3. « Nella prima frazione siamo stati più compatti e abbiamo avuto più situazioni per andare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo messo in campo tanti giovani» spiega Del Prato.
VARESINA – GOZZANO 2-0 (2-0)
MARCATORI: Sassi al 16′ pt, Testa al 42′ pt
VARESINA(4-3-3): Bovi (1′ s.t. Lorenzi); Miconi (1′ s.t. Ornaghi), Loeffen (19′ s.t. Ornaghi), Caverzasi (1′ s.t. Pirola), Testa (1′ s.t. Vaz); Ghioldi (1′ s.t. Grieco), Valisena (19′ s.t. Rosa), Baud Banga (19′ s.t. Tassani); Sassi (19′ s.t. Sgotto), Guri (19′ s.t. Grassi), Tonella (19′ s.t. Maestroni). All. Spilli
CASTELLANZESE – BIELLESE 1-3 (0-0)
MARCATORI: Rausa (C) 12’ st , Marra (B) 17’ st, Nnamad (B) 19’ st, Nnamad (B) 30’ st
CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Airaghi, Gritti, Tordini; Fiorella, Giuliani, Vernocchi, Castelletto, Micheri; Merkaj, Colombo.
Secondo tempo: Frigerio (36’ st Dominioni); Rusconi, Robbiati, Greco; Fiorella, Selmo (36’ st Oldani), Foglio, Lacchini, Rausa; Chessa, Guerrisi. All. Del Prato.
