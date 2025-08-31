Cede il versante, senso unico alternato tra Lavena Ponte Tresa e Marchirolo

Uno smottamento del terreno ha causato la chiusura di un senso di marcia in un tratto della SS 233 tra Marchirolo e Lavena Ponte Tresa. Il punto in cui si è verificato il cedimento del terreno sottostante la strada è quello all’altezza del ristorante Carillon, all’incrocio con la via panoramica.

Per sicurezza è stato istituito il senso unico alternato semaforizzato in attesa di poter intervenire per mettere in sicurezza il versante che ha ceduto, forse a causa delle intense piogge dei giorni scorsi.

L’arteria è molto utilizzata anche dai frontalieri e per domani si prevede il ritorno di moltissimi lavoratori dalle vacanze. Si consiglia di privilegiare itinerari alternativi.