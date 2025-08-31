Cede il versante, senso unico alternato tra Lavena Ponte Tresa e Marchirolo
Lo smottamento si è verificato all'altezza del ristorante Carillon. Istituito il senso unico alternato
Uno smottamento del terreno ha causato la chiusura di un senso di marcia in un tratto della SS 233 tra Marchirolo e Lavena Ponte Tresa. Il punto in cui si è verificato il cedimento del terreno sottostante la strada è quello all’altezza del ristorante Carillon, all’incrocio con la via panoramica.
Per sicurezza è stato istituito il senso unico alternato semaforizzato in attesa di poter intervenire per mettere in sicurezza il versante che ha ceduto, forse a causa delle intense piogge dei giorni scorsi.
L’arteria è molto utilizzata anche dai frontalieri e per domani si prevede il ritorno di moltissimi lavoratori dalle vacanze. Si consiglia di privilegiare itinerari alternativi.
