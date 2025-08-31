Varese News

Cercano la patente e trovano hashish e marijuana. 25enne di Gorla Minore in manette

Il giovane era stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Saronno a Marnate e trovato senza patente. Accompagnato a casa per cercarla è scattata la perquisizione

Un controllo stradale di routine a Marnate si è trasformato in un arresto per droga e armi, custodite in un’abitazione di Gorla Minore. Nel pomeriggio di venerdì 29 agosto, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Saronno hanno arrestato un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina.

Dal controllo alla scoperta in casa

Il giovane era stato fermato a Marnate durante un normale controllo alla circolazione e non aveva con sé la patente di guida. Accompagnato dai militari nella sua abitazione a Gorla Minore per recuperare il documento, ha mostrato un evidente nervosismo. I Carabinieri hanno subito percepito un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti, circostanza che ha spinto ad avviare una perquisizione domiciliare.

Droga, denaro e una pistola con matricola abrasa

All’interno dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto circa un chilo di hashish, 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa ottomila euro in contanti. Non solo: durante la perquisizione è stata sequestrata anche una pistola semiautomatica con matricola abrasa, sulla cui provenienza il giovane non ha fornito spiegazioni.

Arresto e custodia cautelare

Il 25enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto presso la casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di controllo che i Carabinieri della Compagnia di Saronno svolgono sul territorio per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati connessi.

Pubblicato il 31 Agosto 2025
TAG ARTICOLO

    Ultimi commenti

