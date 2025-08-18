Cinque concorsi indetti dall’Ente di gestione aree protette del Ticino e Lago Maggiore

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha pubblicato cinque bandi di concorso per la copertura di posti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23 e 59 del 19 settembre 2025. «Stiamo lavorando per rendere l’Ente sempre più efficiente e vicino alle persone, rafforzando la sua presenza sul territorio e garantendo servizi di qualità – commenta la direttrice Monica Perroni -. Lo facciamo con senso di responsabilità, valorizzando al meglio le risorse a disposizione e rispettando i limiti economici stabiliti dalla Regione, senza mai perdere di vista i bisogni concreti della comunità».

I bandi prevedono diverse figure professionali. È stato indetto un concorso per un posto a tempo pieno nell’Area funzionari ed E.Q., con profilo di funzionario nel settore di vigilanza (RIF. EGPNVDT_C1/2025). Un secondo bando riguarda invece l’Area operatori esperti e prevede la selezione di un esecutore tecnico professionale a tempo pieno (RIF. EGPNVDT_C2/2025). È inoltre disponibile un posto a tempo parziale, pari a 18 ore settimanali, nell’Area istruttori, con profilo di istruttore tecnico destinato all’Unità turismo, comunicazione e promozione (RIF. EGPNVDT_C3/2025). Un’altra selezione riguarda l’Area istruttori con profilo di istruttore tecnico per il Servizio patrimonio immobiliare e infrastrutturale, questa volta a tempo pieno (RIF. EGPNVDT_C4/2025). Infine, il quinto concorso mette a disposizione un posto, sempre a tempo pieno e indeterminato, per il profilo di istruttore tecnico nell’ambito del Servizio pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile e del Servizio conservazione, gestione ambientale e faunistica (RIF. EGPNVDT_C5/2025)

Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica www.inpa.gov.it. I testi completi dei bandi sono disponibili sul sito dell’Ente www.parcoticinolagomaggiore.it, nella sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso.