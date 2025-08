Criterium, Pastorelli e Borghi: le Bettole calano il tris di inizio agosto

Se il Gran Premio a fine stagione è considerato l’appuntamento ippico più glamour delle Bettole, c’è un’altra corsa che chiama a sé una storia più importante e un tasso tecnico più elevato. È il Criterium, la più antica gara di galoppo cittadina, la cui prima edizione risale al 1878 (si correva a Casbeno, vinse Teresina montata da Thomas Rook) e che nel 2025 sarà disputata nella serata di sabato 2 agosto.

Un tempo il Criterium – intitolato alla memoria di Virginio Curti – è stato corsa di rango internazionale (Gruppo 3, tra il 1981 e il 1987), oggi si deve accontentare della qualifica di Super Condizionata ma porta in pista ugualmente sei cavalli di due anni di ottima qualità. L’appuntamento è sui 1.500 metri della pista in erba a partire dalle 22.43 (quinta corsa). Pronostico difficile con Melody Maker (Federico Bossa) e Earth Fire (Mario Sanna) che hanno appena vinto a Varese e Milano e con Italodisco (Andrea Mezzatesta) che ha preso le misure della pista.

La serata delle Bettole è comunque ricca di spunti: dopo il Premio Ferrario per amatori in apertura (primo start alle 20.25) si passa subito al “Famiglia Pastorelli” considerato un anticipo del Gran Premio Città di Varese. Nove i binomi in pista a darsi battaglia sulla distanza dei 2.250 metri su erba: Sopran Lucca (Vargiu) ha già battuto a maggio nel confronto diretto Passerotto (Arras) e Charme de Chat (Rossi) ma ha anche perso con Lechro (Pinna) proprio a Varese.

L’altro grande appuntamento di serata è il Premio Giovanni Borghi, handicap principale di tipo B per specialisti del miglio (1.600 metri) alla quarta corsa. Otto i pretendenti al titolo tra i quali gli ultimi due vincitori, Some Respect (Sanna) e Rough Rustic (Rossi) con quest’ultimo che però deve portare un peso ampiamente superiore ai rivali. Zar Bitter (Arras) potrebbe inserirsi.

L’appuntamento delle Bettole prevede infine come terza corsa la maiden “Premio Rivincere” e si concluderà con la sesta corsa, il premio intitolato alla memoria del fantino Aldo Maria Carboni, con cinque soggetti pronti alla volata sui 1.000 metri. L’ingresso è sempre gratuito, la capienza non può superare i 2.420 spettatori.