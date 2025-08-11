DJ Fabio B, storico disc-jockey delle piste di Latinfiexpo, “così faccio sognare le coppie e mando in pista intere famiglie con bambini“

Ritmi caldi, caldissimi, capaci di coinvolgere coppie in pista, ma anche famiglie e bambini, tutti a ballare col la musica di DJ Fabio B, storico disc-jockey delle piste di Latinfiexpo che racconta il suo stile e la sua arte.

Fabio, dopo lo storico Latinoamericando di Milano hai iniziato a lavorare con Latinfiexpo fin dalla prima edizione. La primissima domanda è quindi: che cosa ti tiene ancorato a questa manifestazione?

«La passione. Tanti anni di passione per la musica, lo spettacolo, le produzioni musicali, il ballo. Ho iniziato quasi per caso nell’ambiente latinoamericano, venendo dalla discoteca, con degli amici cubani a Verbania. Da lì siamo arrivati fino a Milano, ai locali, ai festival. E qui al Latinfiexpo ritrovo sempre, con grande piacere, tutta l’energia e la passione di questi anni».

Alla luce della tua esperienza quindi, come trovi l’edizione di quest’anno di Latinfiexpo?

«Bisogna dire che ogni anno c’è qualcosa di nuovo, quindi ogni anno si cerca di migliorare e creare diversivi per far divertire la gente. Quest’anno poi lo vedo molto bene, la trovo forse una delle più belle edizioni che fin qui ci sono state, e non è poco.»

Perché? Per cosa in particolare?

«Semplicemente perché stiamo vedendo che il pubblico si diverte molto. Le serate sono ben riuscite, molto divertimento e anche molta gente nuova oltre ai nostri tanti habitué fedeli. Veramente tanta gente nuova che gira, e torna».

Ogni pista di Latinfiexpo ha una sua precisa connotazione di ballo e di pubblico. Raccontaci un po’ della tua, che è di fatto il regno della Bachata se così possiamo dire.

«È vero che è una sala di sola bachata. Qualche sfaccettatura diversa (Santo Domingo, Sensual, ecc.) ma comunque sempre e soltanto bachata. Che è un ballo di coppia, con una sua naturale intimità e forse un po’ più semplice della Salsa. È quindi un punto d’inizio perfetto per chi si dovesse approcciare ai balli latinoamericani, e come sempre il primo amore non si scorda più anche se poi si passasse alla Salsa, alla Urban, a tante altre cose.»

Ecco, ad esempio, se guardiamo alle tante altre piste di Latinfiexpo il fattor comune è senz’altro che sono tutte piene. Ma sono poi veramente pubblici differenti e separati?

«Ci sono ovviamente gli specialisti e appassionati che frequentano solo la loro pista preferita. Un salsero difficilmente verrà a ballare la bachata di Santo Domingo, e viceversa, ma la maggior parte si sposta frequentemente fra le due aree seguendo l’impulso del momento. Un po’ diverso per piste come quella della Kizomba o di Piazza Cuba dove si fa Urban: sono generi molto più specifici e quindi con il loro altrettanto specifico pubblico. Lo stesso per il Country che è ovviamente un

ballo a sé stante anche se siamo felicissimi di averli all’interno del nostro villaggio».

Senti, vedi e riconosci parecchie persone ricorrenti fra il pubblico?

«Perbacco! Noi diciamo che “si parte da qui e si ritorna di qua”. Nel senso che vediamo tante coppie conoscersi e formarsi qui, per poi tornarvi continuamente sia che le cose siano andate bene, o anche meno bene. Perché di fatto qui si viene certo per il ballo ma anche per conoscere altra gente. In tanti sono arrivati single e sono ripartiti in coppia».

Hai toccato il tema delle coppie, ma noi vediamo anche molte famiglie con i loro bambini, cosa peraltro molto bella. Secondo te è un caso o una scelta precisa dell’organizzazione?

«Sicuramente una scelta precisa degli organizzatori Alessandra Azzolari e Felice Di Meo, fin dalla prima edizione quando ancora si svolgeva a Busto Arsizio. Hanno fortemente voluto incoraggiare la partecipazione delle famiglie, allestendo apposite aree di divertimento dedicate ai più piccoli. La risposta è stata da subito positiva, complice l’atmosfera molto serena e pacifica della manifestazione, e qui a Rescaldina l’andamento si è ulteriormente confermato e rinforzato. E

personalmente mi fa molto piacere».

L’ appuntamento con DJ Fabio B e tutti gli altri bravissimi DJ e animatori per danzare latinoamericano è a Latinfiexpo.

Latinfiexpo c/o Centro Commerciale Rescaldina – Via Togliatti – Martedì, Venerdì, Sabato, Domenica dalle ore 19:30 alle 3:00 – per info 335 5359144 – 346 2332335

LATINFIEREXPO TUTTI GLI ARTICOLI