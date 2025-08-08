Educare oggi tra sfide e risorse: un incontro con la Via di Casa

Un momento di confronto e formazione dedicato a insegnanti, educatori e genitori per riflettere sulle sfide dell’educare oggi e sulle risorse che possono sostenere il percorso educativo. È l’obiettivo dell’incontro online “Lo sguardo sistemico nell’educazione – La fatica e la gioia di educare oggi”, in programma giovedì 4 settembre 2025, dalle 19.00 alle 20.30, in diretta su Zoom.

La serata, promossa dalla cooperativa “La Via di Casa” di Vergiate, sarà condotta da Monica Antonioli, presidente della cooperativa socio-educativa e coordinatrice del progetto di istruzione parentale Sapere ed Essere, oltre che dei percorsi di formazione SE’Educational rivolti al mondo della scuola e della genitorialità.

L’incontro offrirà spunti per comprendere alcune delle principali cause della fatica di educare e insegnare nel contesto attuale, e per esplorare quali risorse possano essere integrate nella vita quotidiana e nella leadership educativa.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la conferma entro il 1° settembre per ricevere il link di collegamento. Per informazioni e iscrizioni: info@laviadicasa.org