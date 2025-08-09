Esche per attirare volpi da fotografare alla Palude Brabbia, «Sleale e dannoso»

Esche per animali lasciate nell’area protetta, nel tentativo di attirare degli esemplari selvatici da fotografare da vicino. La denuncia arriva da Eugenio Pigato, fotografo naturalista che insieme ad altri appassionati è stato testimone della scena all’Oasi Lipu della Palude Brabbia il 7 agosto. Quella mattina, Pigato e il gruppo di fotografi si sono imbattuti in una volpe intenta a mangiare il cibo lasciato da qualche fotografo scorretto. (In copertina, la volpe con l’esca fotografata da Eugenio Pigato – link al suo post)

Si tratta di un gesto sleale e dannoso, che i fotografi hanno documentato e segnalato a un vigilante della Lipu immediatamente. «In una riserva Naturale – ha commentato Pigato in un post su Facebook – non si possono usare esche. Se si è veri amanti della fotografia naturalistica, bisogna essere leali, non usare questi metodi per farsi belli […]. Suggerisco a questi signori un posto per fotografarli da vicino pagando un semplice biglietto: il Museo di Scienze naturali di Milano».

Le esche possono infatti provocare serie conseguenze per gli animali selvatici e l’equilibrio dell’intero habitat naturale. Il responsabile rischia inoltre di andare incontro a pesanti ripercussioni legali.

I rischi dall’alimentazione artificiale per la fauna selvatica

Dare da mangiare agli animali selvatici può alterare profondamente il loro comportamento naturale. Specie come volpi, ricci o uccelli possono perdere la naturale diffidenza verso l’uomo, diventando dipendenti da fonti di cibo non naturali e modificando le proprie abitudini alimentari e di spostamento.

Inoltre, questo può aumentare la competizione tra individui, favorire la diffusione di malattie e, in alcuni casi, spingere gli animali ad avvicinarsi a strade o centri abitati, esponendoli a un maggiore rischio di incidenti o predazione. Senza contare che l’afflusso concentrato di animali in un’area può squilibrare gli ecosistemi, influenzando la disponibilità di risorse e le catene alimentari.

Le sanzioni per chi nutre animali selvatici nelle aree protette

In Lombardia, come nel resto d’Italia, la fauna selvatica è tutelata dalla legge nazionale (L. 157/1992) e dalle norme sulle aree protette (L. 394/1991), oltre che dalla normativa regionale (L.R. 26/1993). Alimentare gli animali in zone protette è un vietato, in quanto può costituire un disturbo o un danno alla fauna e agli habitat. Le conseguenze legali variano in base alla gravità della violazione: nei casi più seri sono previste sanzioni penali, con reclusione fino a 12 mesi e ammende che possono superare i 25 mila euro; per infrazioni meno gravi, come l’alterazione del comportamento della fauna, sono possibili multe e sanzioni amministrative.