Fast Cross 2025, a settembre Arsago Seprio torna “capitale” del motocross internazionale

Arsago Seprio si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più iconiche: il 13 settembre arriva il Fast Cross 2025. Dal 1984 questa manifestazione richiama campioni e appassionati da tutto il mondo e quest’anno torna in versione “by night”, regalando spettacolo e adrenalina sotto le luci della pista storica immersa nel bosco della brughiera nella zona di Malpensa.

(Foto Facebook di Davide Morello – FastCross_official)

Una gara che ha fatto la storia

Il Fast Cross nasce negli anni Ottanta come evento unico nel panorama del motocross internazionale. La pista di Arsago, con i suoi saliscendi naturali e il tracciato tecnico, ha visto sfidarsi leggende come Ricky Carmichael, Stefan Everts e Jeremy McGrath. Per anni – gli anni d’oro del motocross – è stata tappa obbligata per i grandi nomi della disciplina e ancora oggi conserva un fascino speciale per piloti e pubblico.

Il Fast Cross è riuscito a mantenere il suo spirito originario: un evento che mescola competizione e festa per gli appassionati, con un’attenzione particolare allo spettacolo e all’intrattenimento serale.

Nell’aprile scorso, intanto l’impianto di Arsago ha ottenuto omologazione FMI Federazione Motociclistica Italiana, che mancava da ventiquattro anni.

L’edizione 2025: adrenalina sotto le stelle

L’appuntamento di quest’anno è fissato per sabato 13 settembre.

«Un susseguirsi di gare con i piloti Usa che sfideranno i piloti europei. Sarà un crescendo di emozioni fino ad arrivare alla finale e l’incoronazione del King 2025. Potenti fari illuminano a giorno il tracciato per rendono FastCross un vero e proprio spettacolo sia di giorno che in notturna fatto di potenza e tanta, tantissima passione».

Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di piloti provenienti da diverse nazioni e la conferma di nomi italiani di spicco, pronti a sfidarsi su un tracciato che da sempre esalta tecnica e velocità.