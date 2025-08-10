Varese News

Fiamme in cantiere edile a Cadegliano, danneggiati due mezzi

L'allarme all'alba della domenica, sul posto i vigili del fuoco

incendio cadegliano

Alle sei del mattino di domenica 10 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti in territorio di Cadegliano Viconago in via Lazzaretto, per un incendio all’interno di un cantiere edile.

Le fiamme hanno coinvolto un furgone ed una pala gommata.

Non ci sono feriti. Non sono state comunicate le cause dell’incendio.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 10 Agosto 2025
