Filarmonicando: musica, tradizione e sapori a Comerio

Un fine settimana di festa all’insegna della musica, del buon cibo e della valorizzazione del territorio. Sabato 30 e domenica 31 agosto torna infatti l’atteso appuntamento con la Festa della Filarmonica

Filarmonicando: musica, tradizione e sapori con la Filarmonica di Comerio il 30 e il 31 agosto

Comerio si prepara a vivere un fine settimana di festa all’insegna della musica, del buon cibo e della valorizzazione del territorio. Sabato 30 e domenica 31 agosto torna infatti l’atteso appuntamento con la Festa della Filarmonica.

Il programma prevede due serate di musica dal vivo: sabato si esibiranno i Funk ‘O ‘Pop, mentre domenica sarà la volta della Banda Magnetica.

Gli stand gastronomici saranno aperti sabato e domenica a partire dalle ore 19.00, con un’ulteriore apertura la domenica a pranzo dalle ore 12.00.

Non mancheranno le iniziative pomeridiane gratuite: sabato alle ore 17.00 è in programma un’esperienza enologica dal titolo “Vino e Prosecco” in collaborazione con l’enoteca Da Moreno, mentre domenica, sempre alle 17.00, i più golosi potranno partecipare al laboratorio di pasticceria per grandi e piccoli curato dalla Pasticceria Colombo.

La festa offrirà anche un momento culturale con una visita guidata gratuita al centro storico di Comerio, prevista per domenica mattina alle ore 9.30: un’occasione per scoprire la storia di due famiglie, i Berger e i Crippa, che contribuirono alla rinascita del borgo nel dopoguerra e che sono note anche per il celebre caffè Hag.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere le attività didattiche dei bambini e dei ragazzi della Banda di Comerio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Filarmonica.

http://www.bandadicomerio.it/