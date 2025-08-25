Varese News

Fratelli d’Italia rilancia: “Pedaggio autostradale gratis tra Sesto Calende e Castelletto”

Il gruppo consiliare di Sesto Calende propone di trasformare il tratto tra Vergiate e Castelletto in una “circonvallazione rapida” per alleggerire il traffico e ridurre le emissioni

Casello autostradale

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Sesto Calende ha protocollato, nuovamente dopo la richiesta di marzo, una mozione che impegna l’amministrazione comunale a sollecitare Autostrade per l’Italia per la gratuità del tratto compreso tra i caselli di Vergiate, Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino sulla A26.

«L’obiettivo della proposta – si legge nella mozione del gruppo d’opposizione – è quello di trasformare questa tratta in una sorta di circonvallazione rapida, capace di alleggerire il traffico sull’asse del Sempione, tra Vergiate e Castelletto Sopra Ticino, migliorando i tempi di percorrenza e riducendo le emissioni inquinanti».

Nel 2022, in occasione della chiusura del ponte sul Ticino tra Sesto e Castelletto per lavori (che dovrebbero ripartire la prossima primavera), autostrade aveva temporaneamente concesso il transito gratuito proprio su questo tratto.

La proposta era già stata presentata nei mesi scorsi e poi ritirata, su invito dell’assessore Leonardo Balzarini, per lavorare a un documento condiviso con il Comune di Castelletto. Ora però «Il Consiglio comunale castellettese ha già approvato all’unanimità una mozione analoga presentata dal capogruppo di maggioranza Adriano Fanchini, chiedendo la gratuità tra i caselli di Vergiate e Castelletto – aggiungono i consiglieri Mario Boatto e Marco Limbiati – La nostra mozione mira a favorire la viabilità locale, alleggerire il traffico del Sempione e fare squadra con i Comuni vicini. Ci auguriamo che il Consiglio Comunale di Sesto Calende possa sostenerla in maniera trasversale, così da rafforzare la richiesta anche attraverso i canali istituzionali a livello provinciale, regionale e nazionale».

Pubblicato il 25 Agosto 2025
