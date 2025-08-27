Gurone in Festa: dieci giorni di musica, cultura e divertimento per tutta la comunità

Dal 29 agosto al 7 settembre 2025 l’Oratorio di Gurone si trasformerà in un grande palcoscenico di musica, cultura e intrattenimento grazie alla XXII edizione di

Gurone in Festa

la manifestazione patronale che ogni anno richiama centinaia di persone.

Il programma, fitto e variegato, spazia da serate musicali a spettacoli teatrali, passando per momenti di convivialità e appuntamenti sportivi. L’iniziativa ha anche un obiettivo solidale: il ricavato servirà a coprire i costi del rifacimento dei campi gioco dell’oratorio, recentemente rinnovati e già a disposizione dei ragazzi del quartiere.

L’appuntamento conclusivo sarà domenica 7 settembre alle 21.30, quando sul palco dell’oratorio salirà Raffaello Corti, direttamente da LOL Talent Show. Con il suo stile unico di magia comica, capace di unire stupore e risate, Corti promette uno spettacolo indimenticabile che coinvolgerà grandi e piccini. Un modo perfetto per chiudere in allegria dieci giorni di festa e comunità.

Un altro momento da non perdere sarà venerdì 5 settembre alle 21.00, con il concerto della tribute band “Sensazione Vasco”, che porterà sul palco tutta l’energia e le emozioni del repertorio di Vasco Rossi. Una serata di puro rock italiano, pensata per cantare insieme i grandi successi del Blasco e rivivere la magia dei suoi concerti.

Accanto agli eventi musicali e culturali, non mancheranno i momenti gastronomici: cene a tema, piatti tipici, grigliate e specialità locali accompagneranno ogni serata della festa, confermando “Gurone in Festa” come una delle manifestazioni più attese e partecipate del territorio.

Appuntamento quindi dal 29 agosto al 7 settembre all’Oratorio di Gurone, per vivere insieme dieci giorni di musica, spettacolo, sport e comunità.

