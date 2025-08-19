I dieci oggetti che non vanno lasciati in macchina sotto il sole cocente

Lasciare l’auto parcheggiata al sole non è sempre consigliabile soprattutto se al suo interno si lasciano alcuni oggetti. L’app “Parclick” ne elenca dieci che possono rappresentare un potenziale pericolo e causare danni.

Sono oggetti che non dovrebbero essere lasciati nell’automobile soprattutto in estate quando la temperatura interna sotto l’azione dei raggi solari può raggiungere livelli molto alti superiori ai 50°.ltre a rovinarsi alcuni di qquesti possono prendere fuoco perché infiammabili.

Anche una semplice bottiglietta d’acqua, se posizionata male, può agire come una lente d’ingrandimento, concentrando i raggi del sole su una superficie infiammabile e generare così una scintilla. Non andrebbero lasciate in auto anche batterie esterne o medicinali che possono perdere efficacia o diventare pericolosi se alterati dal caldo.

Dunque, prima di parcheggiare al sole, sostengono gli esperti di Parclick, bisogna controllare che cosa si lascia all’interno soprattutto se si prevede di restare fuori a lungo.

1 Gli accendini a gas sono infiammabili e molto sensibili ai cambi di temperatura. Se lasciati ad esempio nel vano porta oggetti di un’auto chiusa e surriscaldata, il gas contenuto all’interno può espandersi e provocare un’ esplosione. Questo può danneggiare l’abitacolo e, nei casi peggiori, innescare un incendio.

2 Bottiglie di plastica con liquidi. Una bottiglia di plastica trasparente può funzionare come una lente se colpita direttamente dai raggi solari, concentrando la luce in un punto e provocando bruciature o incendi. Inoltre, il calore può deteriorare i materiali plastici e rilasciare sostanze dannose nel liquido. Per sicurezza e igiene, è bene rimuovere ogni bottiglia dall’auto prima di parcheggiarla al sole. Meglio usare borracce termiche o contenitori resistenti al calore.

3 Dispositivi elettronici come Smartphone, tablet, fotocamere o powerbank possono surriscaldarsi molto rapidamente in un’auto chiusa. L’esposizione prolungata a temperature elevate può danneggiare le batterie al litio, causando cortocircuiti o, nei casi estremi, esplosioni. Oltre al rischio di incendio, il caldo compromette anche le prestazioni e la durata di questi dispositivi. Meglio portarli sempre con sé o, se proprio necessario, spegnerli e tenerli lontani dalla luce solare diretta.

4 Spray (deodoranti, profumatori, detergenti) i contenitori spray sono pressurizzati e se surriscaldati possono esplodere. Questi prodotti vanno sempre conservati in ambienti freschi e ben ventilati.

5 Alimenti deperibili – Lasciare cibo in auto sotto il sole può avere conseguenze serie per la salute. Latticini, carne o piatti pronti si deteriorano velocemente e possono sviluppare batteri pericolosi, anche se sigillati. Oltre al rischio sanitario, gli alimenti andati a male emanano cattivi odori e attirano insetti o roditori.

6 Cere, rossetti o cosmetici. Molti cosmetici contengono cere e oli che si sciolgono facilmente con il caldo. Un rossetto o un fondotinta liquido può rovinarsi in pochi minuti se lasciato in auto. Oltre a danneggiare i prodotti stessi, il contenuto fuso può macchiare sedili, tappetini o scomparti, rendendo la pulizia molto complicata. Meglio conservare i cosmetici in una pochette termica e portarli con sé.

7 Farmaci . Molti farmaci perdono efficacia se esposti al calore. Alcuni, come gli sciroppi, gli antibiotici liquidi o l’insulina, possono persino diventare pericolosi. Le alte temperature compromettono la stabilità dei principi attivi. Chi ha bisogno di portare medicinali con sé dovrebbe usare contenitori termici o mini frigoriferi portatili.

8 Occhiali con montatura in plastica. Lasciare gli occhiali da sole o da vista su superfici calde come il cruscotto può deformare la montatura. La plastica si ammorbidisce con il calore e perde la forma originale, rendendo gli occhiali inutilizzabili. Anche le lenti possono danneggiarsi o deformarsi, compromettendo la qualità visiva. È consigliabile riporli nel loro astuccio e tenerli al riparo dalla luce diretta.

9 Carte di credito, documenti con banda magnetica o chip. Il caldo intenso può smagnetizzare o danneggiare carte bancarie, badge elettronici o documenti con chip. Se lasciati in portafogli esposti al sole, possono deformarsi, incollarsi o diventare illeggibili. In caso di emergenza, questo può creare problemi seri. Meglio tenerli sempre con sé nella borsa o nel portafoglio personale.

10 Giocattoli con batterie. Anche un innocuo giocattolo può diventare pericoloso se dimenticato in auto durante l’estate. Il calore può causare la fuoriuscita delle batterie, liberando sostanze corrosive, come l’idrossido di potassio, che può danneggiare i tessuti, irritare pelle o occhi e contaminare altri oggetti vicini. Inoltre, alcuni giocattoli elettronici hanno sensori o meccanismi che si attivano involontariamente con il calore o le vibrazioni. Questo può causare un funzionamento continuo e incontrollato, aumentando il rischio di surriscaldamento, cortocircuiti e, nei casi più gravi, incendi, specialmente se realizzati in plastica infiammabile.