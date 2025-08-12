Il 14 agosto a Materia torna l'”Aperisong”, il quiz musicale dell’estate
Ogni giovedì dalle 19:00 nell'hub di Castronno, ci si sfida in un’appassionante gara musicale. Come partecipare
L’estate a Materia Spazio Libero continua sulle note dell’entusiasmo: giovedì 14 agosto, dalle 19.00, arriva il secondo appuntamento con Aperisong, il quiz musicale che trasforma l’aperitivo in una gara a colpi di note. Una serata dedicata a chi ama cantare, giocare e brindare in modo informale, senza palco ma con tanto ritmo.
Aperisong è un gioco che unisce allegria e competizione. Ogni squadra dovrà indovinare il titolo della canzone a partire da brevi frammenti musicali. I round si susseguono tra brani italiani, stranieri e colonne sonore, con punti assegnati in base alla velocità e alla precisione delle risposte, comprese quelle bonus su artista, album e anno di uscita.
La sfida non si ferma qui: nella seconda parte della serata arrivano le domande musicali secche, per mettere alla prova le conoscenze generali, con punteggi extra in palio. E se due o più squadre chiudono in parità, sarà uno spareggio a colpi di indizi musicali a decretare il vincitore.
COME PARTECIPARE
Per partecipare all’Aperisong è necessaria la prenotazione cliccando QUI.
Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15
euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia.
È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.
