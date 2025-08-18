Il cardinale Donald Wuerl all’abbazia San Donato di Sesto Calende
Il cardinale aveva celebrato messa anche nel giorno dell'Assunta a Ranco, dove Wuerl ha alcuni parenti
Dopo aver celebrato messa nel giorno dell’Assunta a Ranco, dove Donald Wuerl ha alcuni parenti, domenica 17 agosto il cardinale ha presieduto – come tradizione – la messa all’abbazia San Donato di Sesto Calende.
A concelebrare la messa è stato il prevosto di Sesto Calende, don Luciano Andriolo.
Alla celebrazione era presente anche il diacono Giuseppe.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.