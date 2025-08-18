Varese News

Il cardinale Donald Wuerl all’abbazia San Donato di Sesto Calende

Il cardinale aveva celebrato messa anche nel giorno dell'Assunta a Ranco, dove Wuerl ha alcuni parenti

Donald Wuerl

Dopo aver celebrato messa nel giorno dell’Assunta a Ranco, dove Donald Wuerl ha alcuni parenti, domenica 17 agosto il cardinale ha presieduto – come tradizione – la messa all’abbazia San Donato di Sesto Calende.

A concelebrare la messa è stato il prevosto di Sesto Calende, don Luciano Andriolo.

Alla celebrazione era presente anche il diacono Giuseppe.

Pubblicato il 18 Agosto 2025
