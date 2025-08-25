Il livello del Lago Maggiore resta basso: sospesi gli approdi a Ispra e Ranco
Nuova disposizione della società di navigazione che ha già chiuso lo scalo di Porto valtravaglia e limitato il carico dei traghetti tra laveno e Intra
Nuove chiusure disposte dalla Navigazione dei Laghi sul Maggiore sul lago. Dopo gli interventi decisi la scorsa settimana, da questa mattina, lunedì 25 agosto, anche gli approdi agli scali di Ispra e Ranco sono sospesi. (foto di Isella Bellotti)
Il Lago Maggiore continua a essere sotto i livelli minimi per la navigazione sicura. Nonostante le piogge dei giorni scorsi, il lago è sceso sotto il limite di magra di 193 metri (s.l.m.) come segnala il Centro Geofisico Prealpino.
La nuova disposizione si somma a quella già in vigore dal 18 scorso di chiusura dello scalo di Porto Valtravaglia e del limite di carico dei traghetti che collegano Intra a Laveno.
