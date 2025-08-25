Varese News

Varese Laghi

Il livello del Lago Maggiore resta basso: sospesi gli approdi a Ispra e Ranco

Nuova disposizione della società di navigazione che ha già chiuso lo scalo di Porto valtravaglia e limitato il carico dei traghetti tra laveno e Intra

Battelli a Luino

Nuove chiusure disposte dalla Navigazione dei Laghi sul Maggiore sul lago.  Dopo gli interventi decisi la scorsa settimana, da questa mattina, lunedì 25 agosto, anche gli approdi agli scali di Ispra e Ranco sono sospesi. (foto di Isella Bellotti)

Il Lago Maggiore continua a essere sotto i livelli minimi per la navigazione sicura. Nonostante le piogge dei giorni scorsi, il lago è sceso sotto il limite di magra di 193 metri (s.l.m.) come segnala il Centro Geofisico Prealpino.

La nuova disposizione si somma a quella già in vigore dal 18 scorso di chiusura dello scalo di Porto Valtravaglia e del limite di carico dei traghetti che collegano Intra a Laveno.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.