In 300 per la Traversata dei Castelli a Maccagno, doppietta del bolognese Costa

Nel pieno dell’estate, sono stati oltre 300 gli atleti che hanno raggiunto la riva dell’Alto Lago Maggiore per disputare la Traversata dei Castelli, uno degli appuntamenti classici dell’Italian Open Water Tour, circuito di nuoto in acque libere di respiro nazionale che, però, è nato e cresciuto in provincia di Varese.

Il lido di Maccagno e il percorso di gara sul Verbano con i Castelli di Cannero a fare da sfondo sono stati gli elementi ideali – insieme a un meteo ottimo – per la competizione alla quale hanno preso parte atleti da 13 diverse regioni italiane (51 province rappresentate) e da 9 stati esteri. A rendere la prova ancora più significativa la presenza di Federico Morlacchi, il nuotatore luinese che vanta un oro, tre argenti e quattro bronzi alle Paralimpiadi e sei titoli mondiali di nuoto paralimpico.

A livello agonistico la Traversata dei Castelli ha messo in luce alcuni grandi protagonisti a partire da Riccardo Chiarcos e Sara Petrolli che hanno vinto la Hard Swim, la prova più impegnativa sulla distanza dei 6mila metri. Chiarcos ha superato Filippo Romanin (Acqua Time) e al sedicenne Edoardo Fanchi del Team Legnano Nuoto. Nella classifica Natural maschile (gli atleti in acqua con il semplice costume, senza muta) ha trionfato l’ex azzurro Francesco Ghettini, vincitore di varie gare di coppa del mondo, davanti a Diego De Ambrosis e Enrico Ciola. Nelle classi di età successi per Lorenzo Caciagli (Over 30), Dario Cotroneo (Over 40), Andrea Pedrazzoli (Over 50) e Alessandro Vigarani (Over 60).

Tra le donne come detto vittoria per la trentina Sara Petrolli (Luzzi Impavidi) su Giulia Fenu e su Alice Senatore (Sport 2000 Bologna), tutte anche impegnate nella categoria Natural. Tra le fasce d’età successi per Ceciali Pieri (Over 30), Francesca Montaguti (Over 40), Silvia Caprioli (Over 50).

Sono invece Francesco Costa e Giulia Daverio i trionfatori della Super Smile Swim da 2.500 metri. Il bolognese, che nel 2024 vinse la distanza lunga a Maccagno, ha preceduto Sandro Vezzani (Swimmer Inside) e Ettore De Ambrosis che ha prevalso nella classifica Natural su Edoardo Casu (Insubrika) e Gilberto Manfredi (Swim Revolution). Tra le categorie podio Alessandro Manea (Over 30), Alessandro Resente (Over 40), Massimo Tagliapietra (Over 50) e Daniele Nespoli (Over 60).

Le donne hanno visto primeggiare Giulia Daverio (Swim Revolution) su Noemi Di Iasio (Team Insubrika) e Giulia Marazzi che si è aggiudicata la classifica Natural davanti a Francesca Montaguti (Olimpia Vignola) e Ylenia Battista (PM Team). Premiate anche Valentina Bolzoni (Over 30), Francesca Montaguti (Over 40), Rosella Rogora (Over 50) e Patrizia Di Donato (Over 60).

Francesco Costa ha bissato il successo della Super Smile nella staffetta che ha visto prevalere il team I Cavalli (con Costa anche Battaglia e Romanin) davanti a Swim Revolution (Manfredi, Ghettini, Lavizzari) e ai trentini Luzzi Impavidi (Panieri, Petrolli, Ciola). Special Award per Lara Gherardini che ha accompagnato due squadre di giovanissimi atleti di 10 e 11 anni alla loro prima esperienza nel nuoto in acque libere. Infine a vincere il trofeo in palio tra i donatori Avis iscritti alle gare è stato Alessandro Resente.