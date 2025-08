La giornalista Eleonora Boi, moglie di Danilo Gallinari, ferita da uno squalo a Porto Rico

Paura a Porto Rico per la giornalista sportiva italiana Eleonora Boi, 39 anni, che è stata morsa da uno squalo nelle acque antistanti a un resort nella località di Carolina. Boi è moglie di Danilo Gallinari, uno dei più famosi cestisti italiani che quest’anno ha scelto di giocare proprio nel campionato portoricano con i Vaqueros de Bayamon. (foto: Instagram)

La donna, che è incinta del terzo figlio, ha riportato una ferita aperta a una coscia ed è in condizioni stabili: non sarebbe in pericolo di vita. Le caratteristiche del morso potrebbero appunto essere compatibili con quelle inferte da uno squalo. Lo spiega la biologa Nilda Jimenez che lavora per il Dipartimento delle risorse naturali e ambientali (DRNA), come riporta il giornale portoricano El Nuevo Dia.

Gallinari e Boi hanno una relazione dal 2017, sono sposati dal 2022, hanno due figli (Anastasia nata nel 2020, Rodolfo nato nel 2023) e vivono negli Stati Uniti dove il 35enne campione di basket ha giocato a lungo in squadre NBA. Quest’anno la scelta di giocare a Porto Rico dove il “Gallo” ha raggiunto la finale scudetto, ancora da disputare, con i Vaqueros: per questo motivo ha ottenuto una deroga per rispondere alla convocazione della Nazionale in vista degli Europei.

La giornalista, originaria di Cagliari, in passato ha lavorato a Sportitalia, partecipato a “Quelli che… il calcio” e diventata volto di riferimento per i programmi calcistici di Sport Mediaset. Poi la relazione e il matrimonio con Gallinari che hanno comportato il trasferimento negli USA.