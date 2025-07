Italbasket senza varesini. C’è Donte Di Vincenzo, escluso anche Mannion

Non ci sono giocatori della Openjobmetis nel gruppo di 18 stilato dal c.t. Gianmarco Pozzecco con cui l’Italia preparerà i Campionati Europei in programma dal 28 agosto ai 14 settembre. Non una sorpresa, per la verità, anche se le convocazioni che avevano coinvolto Davide Alviti e Matteo Librizzi nei mesi scorsi lasciavano aperta qualche speranza in questo senso.

La grande novità è quella di Donte Di Vincenzo, guardia italo-americana e giocatore molto importante dei Minnesota Timberwolves (NBA) che ha appena ricevuto il passaporto italiano – viste le sue chiare origini tricolori – ed è quindi pronto a vestire per la prima volta la maglia azzurra. “Big Ragù” non è l’unico giocatore proveniente dalla NBA visto che, come previsto, ci sarà anche Simone Fontecchio che ha appena firmato per i Miami Heat: entrambi sono attesi a Folgaria per il 30 luglio.

Gli altri 16 convocati invece daranno vita al raduno in Trentino a partire dal 23 luglio (in verità Danilo Gallinari si muoverà al termine dei suoi impegni sportivi a Portorico) mentre i primi appuntamenti agonistici sono fissati per il 2 e 3 agosto contro Polonia e Senegal nella Trentino Basket Cup.

A proposito delle convocazioni, spicca l’assenza di Nico Mannion che dodici mesi fa – era in forza a Varese – partecipò al Preolimpico di Portorico e che dopo una stagione così così a Milano è stato “tagliato” anche dalla riserve a casa. Tra queste spiccano Darius Thompson (passaportato che sarà richiamato solo in caso di problemi a Di Vincenzo) e Achille Polonara che sta combattendo la lotta contro una leucemia ma che resta parte integrante della Nazionale. Niente da fare, per l’ennesima volta, anche per Amedeo Della Valle, italiano di riferimento di Brescia, la squadra che ha conteso lo scudetto alla Virtus.

Ecco quindi i 18 nomi tra cui verranno scelti i 12 partecipanti agli Europei. Gli azzurri sono inseriti nel Girone C in programma a Limassol (Cipro) e nella prima fase dovranno affrontare nell’ordine Grecia, Georgia, Bosnia, Spagna e Cipro.