La terza serata dell’Aperisong di Materia è un viaggio tra hit estive e un Battisti che non ti aspetti

La squadra verde pur composta da membri sempre diversi si conferma vincitrice anche alla terza serata di Aperisong. Giovedì 21 agosto, nella nuova sede di VareseNews, il format musicale ha portato pubblico e concorrenti a sfidarsi nuovamente tra generi, epoche e curiosità sonore. A guidare la serata il giornalista Marco Tresca, ideatore del gioco, affiancato da Nicole Pecchio.

Quattro le squadre in gara e una decina le manches affrontate, in un mix di quiz, ascolti e domande a tema. Si è iniziato con i classici dei cantautori italiani: la “bonus track” più ardua da indovinare è stata Lugano Addio di Ivan Graziani, che ha colto impreparate tutte le squadre. Poi, una manche interamente dedicata a Sanremo, con protagoniste Elisa, Giorgia ed Emma. Non potevano mancare le hit estive, battezzate per l’occasione con il titolo “canzoni per un cornetto”, da Italodisco dei The Kolors a Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il cuore della serata è arrivato con due manches focalizzate sui giri di basso, scelte dal Tresca per bilanciare la serata precedente incentrata sugli intro di chitarra. Dai Red Hot Chili Peppers a Smooth Criminal di Michael Jackson, passando per Muse e Gorillaz. La traccia “nascosta” da indovinare era Il Veliero di Lucio Battisti, celebre per la lunga intro strumentale atipica rispetto allo stile di Battisti per cui è famoso.

La penultima manche ha messo alla prova la memoria musicale con le opening tracks, ovvero le prime tracce di album leggendari, come Drive My Car da Rubber Soul dei Beatles e le note del piano di Changes di David Bowie. Infine, spazio alla “British Invasion”, la rivoluzione musicale partita dal Regno Unito con brani come My Generation dei The Who e un omaggio cinematografico con visione della scena iniziale di Il treno per il Darjeeling di Wes Anderson sulle note dei The Kinks.

La finale per il terzo posto ha visto i rossi ribaltare il risultato contro i gialli grazie a una risposta fulminea su Hotel California degli Eagles. Ciononostante la squadra verde ha confermato con un tris di canzoni indovinate – Figli delle Stelle, Diamanti di Zucchero e La Vasca di Alex Britti – la propria vittoria. Il prossimo ed ultimo appuntamento è per giovedì 28 agosto.