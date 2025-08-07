L’allarme dei sindacati: “Chiude il reparto oncologico di Multimedica a Castellanza, chiediamo un incontro”
Secondo le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Varese, la chiusura, comunicata con un preavviso scarsissimo, solleva "serissimi interrogativi sul diritto alla salute nel nostro territorio"
I sindacati esprimono la propria preoccupazione per la chiusura del reparto oncologico di Multimedica a Castellanza, prevista per il 1° settembre. In una nota spiegano che la struttura garantisce cure chemioterapiche a numerosi cittadini del territorio e la sua repentina dismissione impone il trasferimento dei pazienti in altre strutture, con tutte le difficoltà del caso.
Secondo le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Varese, la chiusura, comunicata con un preavviso scarsissimo, solleva «serissimi interrogativi sul diritto alla salute nel nostro territorio». I sindacati evidenziano come l’interruzione di un servizio tanto importante avvenga senza garanzie adeguate per i cittadini, anche nei casi di maggiore gravità.
Le organizzazioni esprimono «grave apprensione per le condizioni di incertezza che attengono il percorso di presa in carico e la continuità assistenziale», richiamando l’attenzione sulle difficoltà che già caratterizzano il percorso di cura e di gestione delle terapie per le persone affette da patologie oncologiche e per le loro famiglie.
CGIL, CISL e UIL annunciano che manterranno alta l’attenzione sulla vicenda e per affrontare la situazione e ottenere risposte concrete sulla gestione del percorso di cura dei pazienti coinvolti.
