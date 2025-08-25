Laveno in piazza per Gaza: “Venga fermato il massacro del popolo palestinese”
Pentole, fischietti e campane hanno accompagnato la manifestazione promossa dall’ANPI locale. Presenti associazioni, gruppi territoriali e cittadini: "Una vergogna della quale non ci vogliamo macchiare né sentirci complici"
Più di duecento persone si sono ritrovate nella serata di sabato 24 agosto a Laveno Mombello per il primo appuntamento dell’iniziativa di sensibilizzazione Facciamo rumore per Gaza, promossa dalla sezione Anpi cittadina.
Alla manifestazione hanno preso parte Legambiente, Emergency, il gruppo territoriale del MoVimento 5 Stelle, le sezioni ANPI di Verbania e Luino, insieme al Comune di Laveno Mombello. Durante l’iniziativa i partecipanti hanno manifestato pacificamente con pentole, fischietti e oggetti in grado di produrre rumore, accompagnati dal suono delle campane del paese.
«Quanto sta accadendo è indecente, è una vergogna della quale non ci vogliamo macchiare e di cui non vogliamo sentirci complici» ha dichiarato Diego Carmenati nel suo intervento introduttivo. «Essere qui stasera significa dimostrare di essere parte di una comunità globale, che 80 anni fa come oggi ripudia ogni forma di oppressione e che abbraccia i valori della libertà, della democrazia, dei diritti umani e della pace».
A chiudere la serata è stata Valentina Calafiore, che ha sottolineato: «Questa sera Laveno ha voluto dimostrare chiaramente la sua posizione: che venga fermato l’eccidio e il massacro del popolo palestinese. Il dissenso va espresso attraverso gli strumenti che la Costituzione ci garantisce, manifestando i nostri ideali di libertà, rispetto e dignità della vita umana in qualsiasi parte del pianeta».
