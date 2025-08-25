Le associazioni del paese ai fornelli: arriva “Gemonio da gustare”

Appuntamento inedito a Gemonio dove – sabato 30 agosto – le associazioni attive in paese collaboreranno per un unico scopo comune, quello di raccogliere fondi per la chiesa di San Pietro, gioiello romanico che risale a poco dopo l’anno Mille (nella foto in alto di Ulisse Piana) e che periodicamente necessita di operazioni di restauro e mantenimento.

Con questo obiettivo è nata “Gemonio da gustare”, una manifestazione che vedrà ai fornelli le persone attive nelle diverse associazioni coordinate dalla Pro Loco. L’appuntamento è al parco delle feste di via Curti (dove si può cenare anche in caso di cattivo tempo) e prevede sia la possibilità di gustare i singoli piatti, sia di avere un vassoio completo con le varie specialità cucinate nel corso della serata.

Il menu prevede lo gnocco fritto con i salumi proposto dal Corpo Musicale Gemoniese, la trippa del Gruppo Alpini, il riso in agrodolce preparato dagli sportivi della Spes, le orecchiette alla pugliese cucinate dalla Parrocchia/Comunità Pastorale.

E ancora, l’Antincendio-Protezione Civile proporrà il pollo in carpione, la Pro Loco griglierà gli arrosticini mentre wurstel e patatine fritte saranno di competenza del Motoclub Gemonio. Infine il binomio Centro Anziani-Gemonio Donne penserà al dolce (biscotti e dolce Varese) mentre il Tennis Club sarà a sua volta attivo con una partecipazione.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti a partire dalle ore 19,30, con la musica dal vivo a incorniciare la serata. Per coordinare meglio l’organizzazione è consigliata la prenotazione o presso gli stessi gruppi o via whatsapp al numero 334 1925320. Il limite era inizialmente fissato entro lunedì 25 ma ci sarà ancora un po’ di tempo per aderire.