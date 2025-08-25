Varese News

Le associazioni del paese ai fornelli: arriva “Gemonio da gustare”

Sabato 30 agosto al parco di via Curti la rassegna gastronomica che vede impegnati i vari gruppi attivi in paese. Il ricavato a favore della Chiesa di San Pietro

foto del giorno 27 settembre 2022 chiesa di san pietro gemonio ulisse piana
Sagre, Fiere e Feste

30 Agosto 2025

Appuntamento inedito a Gemonio dove – sabato 30 agosto – le associazioni attive in paese collaboreranno per un unico scopo comune, quello di raccogliere fondi per la chiesa di San Pietro, gioiello romanico che risale a poco dopo l’anno Mille (nella foto in alto di Ulisse Piana) e che periodicamente necessita di operazioni di restauro e mantenimento.

Con questo obiettivo è nata “Gemonio da gustare”, una manifestazione che vedrà ai fornelli le persone attive nelle diverse associazioni coordinate dalla Pro Loco. L’appuntamento è al parco delle feste di via Curti (dove si può cenare anche in caso di cattivo tempo) e prevede sia la possibilità di gustare i singoli piatti, sia di avere un vassoio completo con le varie specialità cucinate nel corso della serata.

Il menu prevede lo gnocco fritto con i salumi proposto dal Corpo Musicale Gemoniese, la trippa del Gruppo Alpini, il riso in agrodolce preparato dagli sportivi della Spes, le orecchiette alla pugliese cucinate dalla Parrocchia/Comunità Pastorale.
E ancora, l’Antincendio-Protezione Civile proporrà il pollo in carpione, la Pro Loco griglierà gli arrosticini mentre wurstel e patatine fritte saranno di competenza del Motoclub Gemonio. Infine il binomio Centro Anziani-Gemonio Donne penserà al dolce (biscotti e dolce Varese) mentre il Tennis Club sarà a sua volta attivo con una partecipazione.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti a partire dalle ore 19,30, con la musica dal vivo a incorniciare la serata. Per coordinare meglio l’organizzazione è consigliata la prenotazione o presso gli stessi gruppi o via whatsapp al numero  334 1925320. Il limite era inizialmente fissato entro lunedì 25 ma ci sarà ancora un po’ di tempo per aderire.

 

Organizzato da

25 Agosto 2025
Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

