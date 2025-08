Le Organizzazioni Sindacali esultano per l’accordo con Dussmann

Le Organizzazioni Sindacali Fisascat CISL, UILTRASPORTI e Flai Trasporti Servizi esprimono grande soddisfazione per l’accordo sottoscritto con Dussmann Service SRL, che ha avuto luogo il 4 luglio 2025. Un’intesa che riconosce e valorizza il lavoro e l’impegno dei dipendenti, offrendo loro benefici economici e normativi significativi.

L’accordo prevede un riconoscimento aggiuntivo annuo di circa 1.900 euro per lavoratore, con un impatto economico complessivo di 600.000 euro annui a carico dell’azienda. Tra i principali punti dell’intesa, spiccano importanti novità per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Tra le misure introdotte, è previsto un buono pasto giornaliero del valore di 5,20 euro, concesso in relazione alla presenza effettiva. Inoltre, viene introdotta una maggiorazione del 15% per il lavoro domenicale, accompagnata da un ulteriore riconoscimento di 1,80 euro per ogni domenica lavorata, sempre legato alla presenza del lavoratore.

Un altro aspetto rilevante riguarda la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero di 15 minuti, destinati al cambio tuta e al lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Questa modifica non comporta alcun impatto economico per il lavoratore, in quanto i costi saranno totalmente a carico dell’azienda.

In aggiunta, l’accordo prevede il riconoscimento degli arretrati per la maggiorazione del 15% sul lavoro domenicale, calcolati dalla data di assunzione fino a giugno 2024, e per i buoni pasto non erogati nel periodo da gennaio a giugno 2025. Gli arretrati si traducono in un ulteriore beneficio stimato fino a un massimo di 800 euro per ciascun lavoratore.

Le Organizzazioni Sindacali hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, sottolineando come l’accordo rappresenti un “importante traguardo per i diritti dei lavoratori“. Dopo anni di immobilismo, si evidenzia che finalmente si è arrivati a un negoziato concreto che risponde alle legittime aspettative dei lavoratori, premiando il loro impegno e professionalità.

«Riteniamo che il contenzioso legale non debba sostituire le relazioni industriali. Quando c’è una seria negoziazione che porta risultati ai lavoratori, bisogna lavorare al fine di costruire accordi concreti», affermano le OO.SS. nella loro dichiarazione, evidenziando come il 60% dei lavoratori delle pulizie legati a questo appalto, presenti su Malpensa, abbia già accettato i contenuti dell’accordo.

Le Organizzazioni Sindacali continueranno a monitorare l’attuazione dell’accordo e lavoreranno affinché i diritti e le tutele dei lavoratori vengano sempre rispettati e rafforzati.