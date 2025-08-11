L’estate di Varese a due velocità: luglio più freddo e piovoso di giugno
Forti temporali, allagamenti e vento sostenuto hanno caratterizzato il luglio varesino, che ha chiuso con temperature sotto la media climatica
Dopo un giugno con caldo record, il mese di luglio 2025 a Varese è stato solo il sedicesimo più caldo dal 1967, con una temperatura media di 0,3°C inferiore alla norma climatica 1991-2020. È il risultato che esce dall’analisi dei dati forniti dal Centro Geofisico Prealpino.
Il dato ancor più inusuale se si considera che la media mensile è risultata di 1,3°C più bassa rispetto a quella di giugno, evento raro ma già osservato negli anni 2021, 2014, 2003 e 2002. (Foto di Riccardo Mantegazza)
Dall’afa alla rinfrescata
Nei primi quattro giorni del mese è proseguita l’ondata di calore iniziata a giugno, con la massima di 35°C registrata a Varese il 4 luglio. Già il giorno 1, tuttavia, temporali sulle Prealpi avevano portato piogge intense: a San Martino, la nuova stazione del Centro Geofisico Prealpino, sono caduti 23 mm in soli 10 minuti. Le raffiche di vento hanno provocato il rovesciamento di una barca a Brusimpiano, con salvataggio dei passeggeri da parte di polizia e vigili del fuoco.
Il 5 luglio, l’arrivo di una perturbazione dall’Europa nord-orientale ha interrotto il dominio dell’alta pressione, facendo calare le massime di 8°C in un solo giorno. Il 6, forti temporali hanno causato allagamenti a Porto Ceresio con l’esondazione del Rio Ponticelli e, a Milano, la caduta di un albero per il vento ha provocato una vittima.
Alternanza di sole e temporali
Dopo un breve miglioramento, la sera del 7 luglio una depressione in arrivo dalla Germania ha generato nuovi fenomeni intensi: a Tradate caduti 21 mm in 10 minuti, accompagnati da raffiche violente. Dal giorno 8 all’11 il tempo è tornato stabile, soleggiato e ventilato da Nord.
Dal 12 al 18 luglio, la Lombardia si è trovata ai margini dell’anticiclone mediterraneo, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in media. Il 19 è sopraggiunta una perturbazione atlantica con rovesci serali, seguiti nella notte tra 20 e 21 da temporali più intensi e vento sostenuto (28 km/h a Varese, 44 km/h a San Martino).
Un finale fresco e piovoso
Dal 23 al 25 luglio, un vortice depressionario dalla Francia ha riportato rovesci e temporali, con il 26 che ha fatto registrare massime non oltre i 21°C. Negli ultimi giorni del mese, correnti settentrionali hanno garantito tempo in prevalenza soleggiato ma con temperature leggermente sotto la norma e quota dello zero termico attorno ai 3200 metri.
Dati salienti
- Temperatura media: 23,8 gradi (-0,3°C rispetto alla norma 1991-2020 )
- Temperatura massima del mese : 35,7
- Massima assoluta: 35°C il 4 luglio
- Massima più bassa: 21°C il 26 luglio
- Giorni di sereno: 9
- Ore d sole: 286 ( le media degli ultimi 25 anni è di 262)
- Piogge totali: 134% della media
- Pioggia caduta: mm 147 ( la media degli ultimi 50 anni sono 109)
- Giorni di pioggia: 10
- Temporali : 7 ( d media sono 5)
