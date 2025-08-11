L’estate di Varese a due velocità: luglio più freddo e piovoso di giugno

Dopo un giugno con caldo record, il mese di luglio 2025 a Varese è stato solo il sedicesimo più caldo dal 1967, con una temperatura media di 0,3°C inferiore alla norma climatica 1991-2020. È il risultato che esce dall’analisi dei dati forniti dal Centro Geofisico Prealpino.

Il dato ancor più inusuale se si considera che la media mensile è risultata di 1,3°C più bassa rispetto a quella di giugno, evento raro ma già osservato negli anni 2021, 2014, 2003 e 2002. (Foto di Riccardo Mantegazza)

Dall’afa alla rinfrescata

Nei primi quattro giorni del mese è proseguita l’ondata di calore iniziata a giugno, con la massima di 35°C registrata a Varese il 4 luglio. Già il giorno 1, tuttavia, temporali sulle Prealpi avevano portato piogge intense: a San Martino, la nuova stazione del Centro Geofisico Prealpino, sono caduti 23 mm in soli 10 minuti. Le raffiche di vento hanno provocato il rovesciamento di una barca a Brusimpiano, con salvataggio dei passeggeri da parte di polizia e vigili del fuoco.

Il 5 luglio, l’arrivo di una perturbazione dall’Europa nord-orientale ha interrotto il dominio dell’alta pressione, facendo calare le massime di 8°C in un solo giorno. Il 6, forti temporali hanno causato allagamenti a Porto Ceresio con l’esondazione del Rio Ponticelli e, a Milano, la caduta di un albero per il vento ha provocato una vittima.

Alternanza di sole e temporali

Dopo un breve miglioramento, la sera del 7 luglio una depressione in arrivo dalla Germania ha generato nuovi fenomeni intensi: a Tradate caduti 21 mm in 10 minuti, accompagnati da raffiche violente. Dal giorno 8 all’11 il tempo è tornato stabile, soleggiato e ventilato da Nord.

Dal 12 al 18 luglio, la Lombardia si è trovata ai margini dell’anticiclone mediterraneo, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in media. Il 19 è sopraggiunta una perturbazione atlantica con rovesci serali, seguiti nella notte tra 20 e 21 da temporali più intensi e vento sostenuto (28 km/h a Varese, 44 km/h a San Martino).

Un finale fresco e piovoso

Dal 23 al 25 luglio, un vortice depressionario dalla Francia ha riportato rovesci e temporali, con il 26 che ha fatto registrare massime non oltre i 21°C. Negli ultimi giorni del mese, correnti settentrionali hanno garantito tempo in prevalenza soleggiato ma con temperature leggermente sotto la norma e quota dello zero termico attorno ai 3200 metri.

Dati salienti