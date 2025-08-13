Lugano tra cinema d’autore, punk rock e danza: una settimana di eventi al Parco Ciani

Lugano continua a celebrare l’estate con un programma variegato di eventi gratuiti, inseriti nella rassegna Eventi al Parco. Tra il 18 e il 24 agosto, il Parco Ciani e altri spazi cittadini diventano palcoscenici sotto le stelle, offrendo un mix tra cinema, musica, ballo e teatro, pensato per un pubblico di tutte le età.

Cinema all’aperto: tra immagini e poesia

La settimana si apre lunedì 18 agosto, alle ore 21, con What a Fantastic Machine, documentario di Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck, che racconta con ironia e profondità l’evoluzione della cultura dell’immagine. Proiezione al Boschetto del Parco Ciani, in versione originale inglese con sottotitoli.

Dal 19 al 21 agosto si terrà la 24ª edizione de Le Vie dei Pardi, in collaborazione con il Locarno Film Festival:

19 agosto : Solomamma di Janicke Askevold (Norvegia), sul tema della monogenitorialità

20 agosto : Irkalla – Gilgamesh’s Dream del regista iracheno Mohamed Jabarah Al-Daradji, ispirato all’antico poema epico

21 agosto: Gioia mia di Margherita Spampinato, sulla nascita di un legame intergenerazionale

Musica: energia punk e poesia pianistica

Il 22 e 23 agosto, sempre al Boschetto del Parco Ciani, spazio all’energia con il Lagoon Punk Rock Fest, a cura di Nextpunk. Una due-giorni con band della scena punk rock internazionale. La line-up è consultabile su punkrocklagoon.ch.

Il gran finale musicale sarà domenica 24 agosto alle 10:30, con il concerto matinée del celebre pianista ucraino Oleksiy Botvinov, presidente dell’Odessa Classics Festival. Il programma “Romantic Piano” propone capolavori di Chopin, Bach, Beethoven, Glass, Silvestrov e Karamanov.

Balli e spettacoli per famiglie

Venerdì 22 agosto, dalle ore 21 alla Rivetta Tell, serata dedicata ai ritmi caraibici con Alma Latina, DJ Ode e le scuole di danza Let’s Dance e Ritmo Y Pasion Latina.

Sabato 23 agosto, sempre alle 21, serata Milonga con La Casa del Tango, per tutti gli amanti della danza argentina.

Per i più piccoli, sabato 23 agosto alle 19:30 al Teatro FOCE, lo spettacolo L’usignolo o dell’amicizia porta in scena una favola sull’empatia e l’ascolto, adatta dai 6 anni in su.