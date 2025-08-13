Varese News

Archivio

L’unico panificio di Golasecca chiude per ferie, in “soccorso” arriva l’ambulante da oltre Ticino

Il paese è pressoché privo di esercizi commerciali, ma non è così piccolo. Così nel mese d'agosto serve trovare alternative. Che arrivano dalla sponda del Piemonte

Pane generiche

Il panettiere del paese di Golasecca chiude e, in sostituzione, arriva l’ambulante. Che arriva addirittura dalla Regione accanto, dal Piemonte.

Golasecca è un piccolo paese, ma non così piccolo, 2600 abitanti. Negli ultimi anni però ha perso quasi tutti gli esercizi commerciali e i servizi:  la banca (forse la cosa che più ha fatto discutere), uno dei parrucchieri, il fruttivendolo, l’edicola.

Adesso, nel cuore d’agosto, va in ferie anche la famiglia del panettiere, che è anche l’unico negozio di alimentari rimasto in paese: una chiusura che durerà da martedì 19 a domenica 31 agosto.

E così il Comune ha organizzato un servizio alternativo, chiamando un ambulante che verrà almeno nell’ultima settimana del mese, nei giorni lunedì 25 e venerdì 29 agosto, solo al mattino, dalle ore 7.30 alle 12.30.
Particolarità: l’ambulante viene dalla sponda opposta del Ticino, dalla piemontese Varallo Pombia.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.