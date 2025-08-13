L’unico panificio di Golasecca chiude per ferie, in “soccorso” arriva l’ambulante da oltre Ticino

Il panettiere del paese di Golasecca chiude e, in sostituzione, arriva l’ambulante. Che arriva addirittura dalla Regione accanto, dal Piemonte.

Golasecca è un piccolo paese, ma non così piccolo, 2600 abitanti. Negli ultimi anni però ha perso quasi tutti gli esercizi commerciali e i servizi: la banca (forse la cosa che più ha fatto discutere), uno dei parrucchieri, il fruttivendolo, l’edicola.

Adesso, nel cuore d’agosto, va in ferie anche la famiglia del panettiere, che è anche l’unico negozio di alimentari rimasto in paese: una chiusura che durerà da martedì 19 a domenica 31 agosto.

E così il Comune ha organizzato un servizio alternativo, chiamando un ambulante che verrà almeno nell’ultima settimana del mese, nei giorni lunedì 25 e venerdì 29 agosto, solo al mattino, dalle ore 7.30 alle 12.30.

Particolarità: l’ambulante viene dalla sponda opposta del Ticino, dalla piemontese Varallo Pombia.