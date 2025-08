Mezzo secolo dopo, i compagni della 3C Cairoli di Varese ancora insieme

50 anni di maturità classica: come ogni anno, puntuali e perseveranti, gli ‘ex ragazzi’ della 3C del liceo classico ‘Cairoli’ di Varese si sono ritrovati, per la foto di rito sul colle della cultura e una fumante pizza alla Rasa.

Allora era l’estate del 1975, oggi siamo 50 anni più in là, ma gli amici amano rivedersi ancora e ricordare i mitici prof Cesare Revelli, Clara Guidi, Silvio Tron, la severa Gamberoni di matematica, la Cerra di inglese, l’aitante Ottorino Girardin di educazione fisica, e ancora Anastasi, Lovisolo, Attardo e via elencando.

Eccoli sorridenti. Da sinistra prima fila: Isa Meani, Patrizia Giracca, Mariangela Zaffaroni, Cinzia Ercolani, Tiziana Mattavelli, Mariella Lato e Carlo Zanzi. Da sinistra seconda fila: Carlo Giani, Diego Baruzzo, Marco Aveta, Paolo Trecchi e Giulio De Palma.

Medici, notai (persino il notaio del Festival di Sanremo), comandanti dei Vigili del Fuoco, farmacisti, aspiranti scrittori, ingegneri, docenti, infine la pensione ma il ‘Cairoli’ non si dimentica, e quelle amicizie permangono.