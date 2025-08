Musica e fuochi d’artificio: la sera più attesa dell’estate a Ranco

Saranno ancora una volta i fuochi d’artificio, in programma per il prossimo mercoledì 13 agosto, a chiudere la serata più attesa di Ferragosto sotto il salice, la storica festa organizzata dalla Pro Loco.

L’appuntamento è per le 23 ai Giardini a Lago “Gianni Rodari”, dove lo spettacolo piromusicale tornerà ad animare il lungolago con luci e musica sincronizzate.

Negli anni è diventato uno degli eventi più riconoscibili della manifestazione e dell’estate sul Lago Maggiore: un momento centrale che richiama ogni estate centinaia di persone da tutta la zona. Le coreografie pirotecniche sono pensate per accompagnare la colonna sonora scelta dagli organizzatori e valorizzare il paesaggio del lago.

FERRAGOSTO SOTTO IL SALICE

L’edizione 2025 di Ferragosto sotto il salice si svolge dal 9 al 15 agosto, con un programma che prevede concerti, stand gastronomici, animazione per bambini e serate a tema. Tra i nomi in cartellone ci sono Da Zero a Liga, tributo a Ligabue (domenica 10), Luca Maciacchini e Giovanni Pellicini con uno spettacolo dedicato a Milano (lunedì 11), la Nord Sud Ovest Band (martedì 12) e le orchestre Lando Landi, gli Arcangeli, Lusien in Musica e Panna e Fragola Live Band.

LEGGI QUI IL PROGRAMMA COMPLETO: