Orari ridotti e chiusure: cosa cambia ad agosto per AGESP
Raccolta differenziata, farmacie e uffici: gli orari in occasione della festa dell'Assunzione
Si avvisa che, in occasione della “Festa dell’Assunzione” e nel corso del mese di agosto, le attività del Gruppo AGESP subiranno alcune variazioni.
Il Centro Multiraccolta di Via Tosi e lo Sportello Igiene Ambientale di Via Canale 26 a Busto Arsizio, così come il Centro del Riuso, e come il Centro Multiraccolta di Via Nobile a Fagnano saranno chiusi nella giornata di Ferragosto, venerdì 15 agosto.
Il servizio di raccolta presso il Comune di Busto Arsizio, il giorno 15 agosto, nelle zone dove sarebbe previsto, verrà sospeso come di consueto.
La raccolta delle varie tipologie di rifiuti sarà regolarmente effettuata il successivo giorno di raccolta previsto per ciascuna frazione, secondo il calendario di ciascuna zona.
Il servizio di raccolta differenziata presso i Comuni di Fagnano Olona e Venegono Superiore, invece, verrà sospeso e recuperato il giorno successivo, sabato 16 agosto, come da calendario.
Per informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE BUSTO ARSIZIO/VENEGONO SUPERIORE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì ore 8.30 – 19.00 / sabato ore 8.30 – 12.30 – festivi esclusi) /
SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE FAGNANO OLONA – Tel. 800 178 973 (attivo da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 – festivi esclusi).
Si segnala che il giorno sabato 16 agosto il SERVIZIO CLIENTI AMBIENTALE BUSTO ARSIZIO/VENEGONO SUPERIORE non sarà operativo.
Per quanto concerne le Farmacie gestite da AGESP, si riporta il calendario completo delle chiusure estive:
• Farmacia 1 – Viale Rimembranze 27: dal 12 agosto al 1° settembre (compreso);
• Farmacia 2 – Via P.R. Giuliani 10: dall’11 al 31 agosto (compreso);
• Farmacia 3 – Largo Giardino 7: dal 2 al 24 agosto (compreso);
• Farmacia 4 – Viale Boccaccio 83: dal 9 al 17 agosto (compreso).
Si segnalano poi le seguenti aperture speciali – di turno con orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 8.30 del giorno dopo:
– Domenica 10 agosto: Farmacia 2
– Lunedì 11 agosto: Farmacia 1
– Lunedì 18 agosto: Farmacia 4
– Lunedì 25 agosto: Farmacia 3
– Domenica 31 agosto: Farmacia 4
Lo Sportello TARIP di via Pepe 31 rimarrà chiuso per l’intera settimana dall’11 al 15 agosto, così come uffici di AGESP – Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli.
Gli uffici del settore Parcheggi di Via Mazzini 24/b – Busto Arsizio rimarranno chiusi nelle giornate del 14- 15-16 agosto.
Il Tempio Crematorio di Via per Samarate snc sarà chiuso venerdì 15 agosto.
