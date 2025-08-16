Polenta e selvaggina protagoniste a Cugliate Fabiasco il 23 e 24 agosto

Il 23 e 24 agosto, all’area feste di Cugliate Fabiasco, la Sagra della Selvaggina propone piatti tipici, polenta e musica dal vivo. Due giorni tra gusto, tradizione e momenti di convivialità

Il 23 e 24 agosto 2025 l’area feste di via G. Pascoli a Cugliate Fabiasco ospita una nuova edizione della Sagra della Selvaggina, appuntamento che unisce il gusto della cucina tradizionale e la voglia di stare insieme.

Il programma prevede la cena di sabato e il pranzo di domenica, con un menù dedicato ai sapori della selvaggina. Protagonista sarà la polenta, accompagnata da piatti a base di capriolo, cinghiale, cervo e funghi, oltre a pasta con selvaggina e ragù e a una grigliata mista.

La serata di sabato sarà animata da musica dal vivo. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà comunque grazie al capannone coperto, garantendo la riuscita della manifestazione.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Feste Fabiasco, che invita tutti a partecipare e a scoprire il piacere di una cucina legata alla tradizione venatoria e alla convivialità di un piccolo paese.

Per aggiornamenti e dettagli è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale del Comitato.

Contatti

Comitato Feste Cugliate Fabiasco

Via G. Pascoli, Cugliate Fabiasco

Facebook