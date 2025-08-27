Premaggio in festa, a Germignaga due giorni di musica, bellezza e spettacolo

Il 29 e 30 agosto torna l’attesa festa nel quartiere Premaggio di Germignaga. Tra serate danzanti, comicità e la finale regionale de “La Più Bella del Mondo”

Germignaga si prepara a riaccendere le luci della festa con il ritorno di “Premaggio in Festa”, l’evento che animerà via Puccini nelle serate di venerdì 29 e sabato 30 agosto. Dopo una lunga pausa, il quartiere torna a vivere con due giornate ricche di spettacoli, musica dal vivo, ospiti e intrattenimento per tutte le età.

Venerdì 29 agosto l’atmosfera si scalderà con i ritmi latini del gruppo Salsanueva, che porterà sul palco le sonorità travolgenti di salsa, bachata e merengue. Una serata pensata per far ballare tutti, dai più esperti ai semplici curiosi, trasformando il quartiere in una grande pista a cielo aperto.

Sabato la finale regionale de “La Più Bella del Mondo”

Il clou della festa sarà sabato 30 agosto con la Finale Regionale del concorso “La Più Bella del Mondo”, appuntamento che vedrà sfilare le ragazze finaliste pronte a contendersi il passaggio alla finale nazionale, in programma l’11, 12 e 13 settembre a Milano Marittima.

A condurre la serata sarà la presentatrice Gloria Perin, affiancata dal comico Bruce Ketta, noto al grande pubblico per il suo personaggio del postino nel programma televisivo Zelig. La serata sarà accompagnata dalla musica di Radio Millennium, con la partecipazione della performer Mikaela.

Nel corso della finale sarà inoltre assegnata la fascia speciale “Miss Beauty Car by Cipriano”, alla presenza del team Cipriano e di una selezione di auto di ultima generazione esposte per il pubblico, tra design, innovazione e tendenze del settore motori.

Cibo, giochi e divertimento per tutte le età

Durante entrambe le giornate sarà attiva un’area ristoro con proposte gastronomiche per tutte le esigenze, e un’area giochi dedicata ai bambini, con intrattenimento e attività pensate per i più piccoli.

Un’occasione perfetta per trascorrere un fine settimana in compagnia, tra allegria, musica, bellezza e la voglia di far rivivere lo spirito di una delle feste più amate del territorio.