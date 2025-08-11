Prodotti locali da scoprire al “buio”: ad agosto a Materia arriva “Aperialbuio”
Alla caffetteria di Materia Spazio Libero un’esperienza sensoriale unica in collaborazione con Slow Food Varese. Martedì 12 il secondo appuntamento
Ad agosto Materia Spazio Libero non si ferma e propone un calendario di appuntamenti serali per vivere la caffetteria come luogo di incontro e scoperta. Il martedì è dedicato ai sensi con “Aperialbuio”, un’esperienza inedita realizzata in collaborazione con Slow Food Varese, che torna dopo il successo della prima serata del format, lo scorso 5 agosto.
Dalle 19:00, i partecipanti saranno guidati in una degustazione “al buio”: senza la vista, saranno gusto, olfatto e udito a condurre il viaggio tra sapori e profumi del territorio. L’aperitivo diventa così un momento per scoprire i prodotti locali e sperimentare un approccio più attento e consapevole al cibo.
Durante le serate saranno presenti anche alcuni produttori locali, in particolare i produttori del Mercato della Terra del Piambello, promosso da Slow Food Provincia di Varese. Il programma di agosto di Materia propone ogni giorno della settimana un’esperienza diversa: dal mistero del lunedì ai laboratori creativi del mercoledì, fino ai quiz musicali del giovedì e alle serate di gioco condiviso del venerdì.
Come partecipare
Per partecipare all’Aperialbuio è necessaria la prenotazione cliccando QUI. Il costo della serata è di 12 euro e comprende l’aperitivo e la degustazione guidata.
Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, Castronno.
