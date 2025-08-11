Prodotti locali da scoprire al “buio”: ad agosto a Materia arriva “Aperialbuio”

Ad agosto Materia Spazio Libero non si ferma e propone un calendario di appuntamenti serali per vivere la caffetteria come luogo di incontro e scoperta. Il martedì è dedicato ai sensi con “Aperialbuio”, un’esperienza inedita realizzata in collaborazione con Slow Food Varese, che torna dopo il successo della prima serata del format, lo scorso 5 agosto.

Dalle 19:00, i partecipanti saranno guidati in una degustazione “al buio”: senza la vista, saranno gusto, olfatto e udito a condurre il viaggio tra sapori e profumi del territorio. L’aperitivo diventa così un momento per scoprire i prodotti locali e sperimentare un approccio più attento e consapevole al cibo.

Durante le serate saranno presenti anche alcuni produttori locali, in particolare i produttori del Mercato della Terra del Piambello, promosso da Slow Food Provincia di Varese. Il programma di agosto di Materia propone ogni giorno della settimana un’esperienza diversa: dal mistero del lunedì ai laboratori creativi del mercoledì, fino ai quiz musicali del giovedì e alle serate di gioco condiviso del venerdì.

Come partecipare

Per partecipare all’Aperialbuio è necessaria la prenotazione cliccando QUI. Il costo della serata è di 12 euro e comprende l’aperitivo e la degustazione guidata.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, Castronno.