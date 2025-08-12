Varese News

Quattro denunciati per la lite all’alba a Gallarate

Dopo una notte "alticci" si sono picchiati tra loro, danneggiando anche gli arredi esterni di un bar

Ci sono quattro denunce, per la lite che ha “movimentato” l’inizio della giornata di martedì nella zona dell'”oltreferrovia”, appena fuori dal centro di Gallarate.

Carabinieri e Polizia erano intervenuti per una lite che aveva coinvolto un gruppo di persone “alticce” dopo una notte di bagordi: quattro cittadini marocchini sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per danneggiamento, per aver danneggiato un tavolino e una sedia all’esterno del bar dove era iniziata la lite (il locale era chiuso).

Uno dei quattro è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale.

Tre di loro sono irregolari e sono state dunque avviate le pratiche di rito per l’espulsione.

Pubblicato il 12 Agosto 2025
