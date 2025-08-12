Quattro denunciati per la lite all’alba a Gallarate

Ci sono quattro denunce, per la lite che ha “movimentato” l’inizio della giornata di martedì nella zona dell'”oltreferrovia”, appena fuori dal centro di Gallarate.

Carabinieri e Polizia erano intervenuti per una lite che aveva coinvolto un gruppo di persone “alticce” dopo una notte di bagordi: quattro cittadini marocchini sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per danneggiamento, per aver danneggiato un tavolino e una sedia all’esterno del bar dove era iniziata la lite (il locale era chiuso).

Uno dei quattro è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale.

Tre di loro sono irregolari e sono state dunque avviate le pratiche di rito per l’espulsione.