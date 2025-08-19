Raccontare storie con le immagini: a Materia un corso di videomaking base

Promosso in collaborazione con VareseNews, il laboratorio di videomaking base rappresenta il punto di partenza ideale per chi si trova alle prime armi con ripresa, montaggio e narrazione audiovisiva.

A partire da mercoledì 17 settembre dalle 18:30 alle 20:30 il corso sarà guidato da Martina Ghirlanda, regista e filmmaker con una passione per lo storytelling e un’estetica cinematografica distintiva.



Qui una breve intervista all’insegnante che racconta come nasce la sua passione per il videomaking, quali saranno gli obiettivi posti durante le lezioni e i risultati che si vogliono raggiungere.

Le iscrizioni sono già aperte, per avere maggiori informazioni cliccare qui

Cosa ti ha spinto a voler insegnare un corso base di videomaking? E qual è l’obiettivo del laboratorio?



L’idea è nata dall’esigenza di proporre qualcosa che sul territorio si fa fatica a trovare. Ho già collaborato con Varese Corsi con un primo approccio alla fotografia e volevo aggiungere qualcosa che non avevo ancora portato e questa mi sembrava un’ottima occasione.

Nella comunicazione di oggi il video è sempre più importante ed è importante conoscere le nozioni base.

Storytelling cinematografico e montaggio video per social media: come si conciliano?

Spesso dipende dal gusto personale, dal trend e anche dalle attività commerciali. Capita molto spesso di incontrare persone che si fanno affascinare dalle transazioni trash e filtri che non è ciò che propongo. Quello che voglio portare fuori dal cinema e all’interno dei video per i social si basa sul concetto di narrazione: ci sono storie e personaggi. Anche a livello di comunicazione le pubblicità funzionano in questo modo – almeno quelle che rimangono impresse – è come se tu raccontassi la tua storia attraverso un piccolo film.

Quali sono i progetti che pensi possano nascere dal corso?

Sarebbe bello se ognuno uscisse con un contenuto video in cui ha applicato ciò che ha imparato durante le lezioni. Di solito parto sempre dai concetti più basici, come luci e inquadrature per arrivare a spiegare come fare una buona intervista dal punto di vista tecnico.



C’è qualche requisito minimo richiesto per partecipare e uno specifico target?



Il corso è stato pensato proprio per questo: persone che conoscenze tecniche ne hanno praticamente zero e ne vogliono sapere di più. Possono essere gestori di attività, aspiranti youtuber, oppure curiosi di questo mondo. Il laboratorio è aperto a tutti e non sono previsti requisiti mini.

Le attrezzature verranno fornite dall’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni, servirà solo portare il proprio cellulare e se si ha un pc.

Che consiglio lasci ai futuri partecipanti?



Durante il corso impareremo a divertirci unendo passione e lavoro. Considerando sempre che dipende da chi sei e cosa fai, se ti interessa il video vuol dire che ti serve. Durante le quattro lezioni si potrà anche imparare a prendere confidenza con lo strumento e diventare dei buoni videomaker.

Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno

