Ruba una bici e poi gioielli: preso dai carabinieri nel centro di Varese

Un doppio furto a Varese fra le vie Adamoli e Milano, zona centrale, quella sorta di “ring” dove i carabinieri hanno sorpreso un uomo di 38 anni di origini tunisine accusato – e arrestato – per furto nel pomeriggio di giovedì 7 agosto (Foto di repertorio).

A dire il vero i furti imputati all’uomo sono due, prima una bicicletta asportata fuori da un bar, episodio visto dalle telecamere ma per il quale non è stata trovato il corpo del reato: bici sparita. Vengono chiamati i carabinieri che si mettono sulle tracce dell’uomo e lo trovano con la refurtiva composta da monili e orologi rubati in uno store di via Milano: a questo punto scatta l’arresto.

L’uomo è finito di fronte al giudice Stefania Brusa che ha verificato cinque condanne a carico dell’uomo per furti e rapina aggravata negli anni (2016,17,18,19). L’uomo non si è rifiutato di parlare di fronte al giudice e ha dato la sua versione dei fatti ammettendo il solo furto all’Emy store: un profumo, due paia di occhiali , un orologio e degli anelli, 1.100 euro di valore.

La pm Arianna Cremona ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora. Il difensore avvocato Paolo Conti ha chiesto l’obbligo di firma.

L’imputato afferma di essere residente a Parigi, di essere entrato in Italia nel 2015 dove a Napoli si è sposato con un uomo, e di vivere saltuariamente anche in Germania, e attualmente di dimorare a Sesto San Giovanni. La giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura del divieto di dimora in provincia di Varese.