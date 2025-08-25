Si tuffa nel lago di Como per salvare i figli ma non riemerge: ricerche in corso con l’elicottero di Malpensa
Il Drago è volato per unirsi alle massive ricerche scattate nella giornata di lunedì 25 agosto di un turista tedesco
Ricerche in corso sul versante lecchese del lago di Como lunedì 25 agosto. Nel primo pomeriggio di oggi sul lago di Como, in località Dorio, un uomo di nazionalità tedesca è scomparso nelle acque del Lario dopo essersi tuffato per soccorrere i due figli caduti da una barca.
I bambini sono stati tratti in salvo, ma il padre non è più riemerso. Immediato l’allarme e il massiccio dispiegamento di soccorsi: sul posto è intervenuto il gommone dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Dongo, mentre dall’aeroporto di Malpensa è decollato l’elicottero Drago con a bordo i sommozzatori.
Per rafforzare le operazioni sono in arrivo anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto, che si uniranno al personale già impegnato nelle ricerche. Al momento l’uomo risulta disperso e le attività proseguono senza sosta.
Le ricerche sono tuttora in corso e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.
