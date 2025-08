Sicurezza sui laghi: l’Autorità di Bacino del lago Ceresio, Piano e Ghirla lancia un appello ai bagnanti

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento del numero di turisti e residenti sulle rive dei laghi, l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla torna a puntare i riflettori sulla sicurezza in acqua. “Al lago, la sicurezza prima di tutto” è il messaggio chiave della nuova campagna di sensibilizzazione promossa in questi giorni, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire un’estate serena per tutti.

Presenza sul territorio e prevenzione attiva

Accanto al servizio di vigilanza svolto in sinergia con le forze dell’ordine, l’Autorità intensifica le azioni di prevenzione: segnaletica aggiornata, monitoraggio continuo della qualità delle acque, delimitazione delle aree balneabili e distribuzione di materiali informativi sono solo alcune delle misure messe in campo.

Tra i punti chiave della campagna informativa, l’Autorità di Bacino invita i bagnanti a tenere sempre presenti alcune semplici ma fondamentali regole di comportamento. Si raccomanda, ad esempio, di informarsi preventivamente sulla qualità dell’acqua prima di entrare in lago, di rispettare scrupolosamente la segnaletica presente e di evitare le zone riservate. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata anche alle proprie condizioni fisiche, evitando di fare il bagno subito dopo i pasti e indossando calzature adeguate per proteggersi da eventuali ostacoli o superfici scivolose. Un richiamo importante riguarda infine i mulinelli, fenomeni insidiosi che possono verificarsi soprattutto in alcune aree critiche del lago e che richiedono massima prudenza.

Un impegno condiviso tra istituzioni e cittadini

“Fare il bagno deve essere un piacere, non un rischio – ha spiegato Maurizio Tumbiolo, Direttore dell’Autorità di Bacino Lago Ceresio, Piano e Ghirla –. La nostra priorità è prevenire ogni possibile pericolo anche mediante convenzioni con Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione civile e cani di salvataggio della SIC. Prossimamente anche con la Polizia di Stato. Detto ciò, la sicurezza è un impegno che deve coinvolgere tutti. Serve consapevolezza e responsabilità da parte di chi frequenta il lago”.

Sulla stessa linea anche il Presidente dell’Autorità di Bacino e Sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino: “Abbiamo investito in controlli, informazione e collaborazione tra Enti, ma nessuna misura può sostituire il buon senso. Serve il contributo attivo di ogni cittadino”.

Tuffi vietati nelle aree di manovra

Un’ulteriore raccomandazione riguarda il divieto assoluto di tuffarsi nelle zone destinate al trasporto pubblico e nelle aree di manovra dei battelli, dove potrebbe esserci la presenza di eliche ancora in movimento.

Per ulteriori informazioni o per consultare le ordinanze in vigore, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Autorità di Bacino (www.autoritabacinoceresio.it) o rivolgersi direttamente agli uffici competenti.