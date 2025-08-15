Sinner e Bellucci, doppia semifinale azzurra tra Cincinnati e Sumter
Il 24enne di Busto Arsizio, numero 74 ATP, ha superato Lukas Klein nei quarti di finale con un netto 6-4 6-2. In contemporanea, Jannik Sinner giocherà la semifinale del Masters di Cincinnati contro il francese Térence Atmane
Continua la corsa di Mattia Bellucci al Sumter Challenger. Il 24enne di Busto Arsizio, attualmente numero 74 del ranking ATP, ha conquistato un posto in semifinale battendo lo slovacco Lukas Klein in due set (6-4, 6-2).
Una partita solida, dominata dal primo all’ultimo punto, che conferma il buon momento di forma dell’azzurro. In semifinale Bellucci troverà il portoghese Jaime Faria, numero 174 della classifica mondiale.
Il buon momento del tennis italiano
La vittoria di Bellucci si inserisce in un periodo favorevole per il tennis italiano. Oltre ai successi nei Challenger, a livello ATP brilla Jannik Sinner, che ha raggiunto la semifinale del Cincinnati Masters. L’altoatesino affronterà il francese Térence Atmane per un posto in finale.
