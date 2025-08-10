Storie sotto le stelle: il Lago di Ghirla si accende di magia
Il racconto della sera speciale della notte di San Lorenzo
Sul filo sottile tra giorno e notte, quando il sole si congeda e il cielo si veste di velluto, il Lago di Ghirla diventa un piccolo scrigno di meraviglia.
È qui che, in una sera d’agosto, prende vita Storie sotto le stelle, l’incontro dove le fiabe si intrecciano con il canto dei grilli e il profumo dell’erba bagnata.
Seduti su morbide coperte, una trentina di bambini ascoltano incantati le voci calde e rassicuranti di nonna Viviana e nonno Roby. Le parole si fanno onde, viaggiano leggere sull’acqua immobile, mentre alle spalle svetta il Poncione di Ganna, la sua croce illuminata a vegliare sul gruppo come un faro gentile.
Candele tremolanti e fili di lucine tracciano un perimetro di intimità, quasi a proteggere questo momento sospeso. Alla fine dei racconti, una piccola merenda porta profumi di pane e dolci semplici, condivisi tra sorrisi e chiacchiere a bassa voce.
Poi, il silenzio. Gli occhi al cielo. È la notte di San Lorenzo: ogni stella cadente sarà un segreto sussurrato, un desiderio affidato al buio, con il lago a custodirlo per sempre.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.