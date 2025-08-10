Storie sotto le stelle: il Lago di Ghirla si accende di magia

Sul filo sottile tra giorno e notte, quando il sole si congeda e il cielo si veste di velluto, il Lago di Ghirla diventa un piccolo scrigno di meraviglia.

È qui che, in una sera d’agosto, prende vita Storie sotto le stelle, l’incontro dove le fiabe si intrecciano con il canto dei grilli e il profumo dell’erba bagnata.

Seduti su morbide coperte, una trentina di bambini ascoltano incantati le voci calde e rassicuranti di nonna Viviana e nonno Roby. Le parole si fanno onde, viaggiano leggere sull’acqua immobile, mentre alle spalle svetta il Poncione di Ganna, la sua croce illuminata a vegliare sul gruppo come un faro gentile.

Candele tremolanti e fili di lucine tracciano un perimetro di intimità, quasi a proteggere questo momento sospeso. Alla fine dei racconti, una piccola merenda porta profumi di pane e dolci semplici, condivisi tra sorrisi e chiacchiere a bassa voce.

Poi, il silenzio. Gli occhi al cielo. È la notte di San Lorenzo: ogni stella cadente sarà un segreto sussurrato, un desiderio affidato al buio, con il lago a custodirlo per sempre.