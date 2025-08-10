Varese News

Varese Laghi

Storie sotto le stelle: il Lago di Ghirla si accende di magia

Il racconto della sera speciale della notte di San Lorenzo

Generico 11 Aug 2025

Sul filo sottile tra giorno e notte, quando il sole si congeda e il cielo si veste di velluto, il Lago di Ghirla diventa un piccolo scrigno di meraviglia.

È qui che, in una sera d’agosto, prende vita Storie sotto le stelle, l’incontro dove le fiabe si intrecciano con il canto dei grilli e il profumo dell’erba bagnata.

Seduti su morbide coperte, una trentina di bambini ascoltano incantati le voci calde e rassicuranti di nonna Viviana e nonno Roby. Le parole si fanno onde, viaggiano leggere sull’acqua immobile, mentre alle spalle svetta il Poncione di Ganna, la sua croce illuminata a vegliare sul gruppo come un faro gentile.

Candele tremolanti e fili di lucine tracciano un perimetro di intimità, quasi a proteggere questo momento sospeso. Alla fine dei racconti, una piccola merenda porta profumi di pane e dolci semplici, condivisi tra sorrisi e chiacchiere a bassa voce.

Generico 11 Aug 2025

Poi, il silenzio. Gli occhi al cielo. È la notte di San Lorenzo: ogni stella cadente sarà un segreto sussurrato, un desiderio affidato al buio, con il lago a custodirlo per sempre.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.