Stringhe Colorate Varese apre le iscrizioni per diventare clown sociali

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo corso per aspiranti clown sociali promosso dall’associazione Stringhe Colorate Varese, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.

L’iniziativa prende il nome di “Accademia del Buonumore” e offre un percorso formativo ed esperienziale che punta a far scoprire la parte più autentica di sé attraverso la figura del clown. Un’esperienza che unisce divertimento, emozione e crescita personale, con l’obiettivo di formare volontari capaci di portare leggerezza e sorrisi in contesti sociali, educativi e sanitari.

Il corso si terrà in più weekend tra ottobre e novembre, con lezioni il sabato pomeriggio (dalle 14 alle 18.30) e la domenica (dalle 9 alle 18). Le date previste sono: 11-12 ottobre, 25-26 ottobre, 1-2 novembre, 15-16 novembre e 22-23 novembre. La quota di partecipazione è di 120 euro.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si svolgerà venerdì 26 settembre alle ore 21 presso la Sala Civica di Laveno Mombello in piazza Italia. Sarà l’occasione per conoscere meglio il progetto, incontrare i promotori e scoprire in che modo il clown sociale può diventare strumento di relazione e di solidarietà.

«Conoscere il proprio clown significa scoprire ancora più a fondo noi stessi – spiegano i promotori – la sua autenticità è ciò che lo contraddistingue e lo rende speciale. E oggi più che mai c’è bisogno della sua presenza».

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo stringhecoloratevere@gmail.com o chiamare il numero 339 2412830. L’associazione è attiva anche sui social, con la pagina Facebook e Instagram “Stringhe Colorate Varese”.