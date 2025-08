Tempo di festa a Porto Valtravaglia tra gastronomia, musica e tradizione

Porto Valtravaglia si prepara a vivere cinque giornate di festa che animeranno il lungolago e la piazza del paese tra il 9 e il 16 agosto. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, unirà buon cibo, concerti e momenti di tradizione, attirando turisti e residenti.

Il primo weekend: gnocchi e musica tributo ai Queen

Si comincia sabato 9 agosto con la “Gnoccata in Piazza”: dalle 19 sarà possibile gustare gnocchi preparati dagli chef locali con diversi condimenti, dal ragù al pesto fino al gorgonzola e noci. A seguire, alle 21.30, il concerto della band QueenEssence, tributo ai Queen e a Freddie Mercury.

Domenica 10 agosto spazio ai risotti e alla grigliata di carne, con stand gastronomico aperto a pranzo e cena. In serata, dalle 21, piazza Imbarcadero ospiterà una serata di balli latinoamericani con DJ Sirmax e i ballerini del gruppo New Athletic Dance.

Ferragosto: pesce e processione

Dopo una breve pausa, la festa riprenderà giovedì 14 agosto: protagonista sarà il pesce, tra fritto misto, alborelle, grigliate e paella. La serata sarà animata dalla band “Effetto VIP” con musica anni ’70-’90.

Venerdì 15 agosto, giorno di Ferragosto, il menù gastronomico proporrà anche una novità: le rane fritte. Alle 20.30 partirà la processione dell’Assunta dal porto vecchio e, dalle 21.30, spazio al tributo a Vasco Rossi con la band Vaskomplotto.

San Rocco, gran finale con i fuochi d’artificio

Sabato 16 agosto, festa patronale di San Rocco, sarà ancora il pesce a dominare la tavola. Nel pomeriggio è prevista la novità del “Palo della Cuccagna sul lago”, mentre la sera torneranno DJ Sirmax e i ballerini del New Athletic Dance per animare piazza Imbarcadero.

Il gran finale è atteso alle 22.45 con lo spettacolo pirotecnico sull’acqua, tradizionale appuntamento che richiama ogni anno centinaia di persone.