Tre arresti per droga nel Bellinzonese

Il 12 agosto 2025, nell’ambito di un’inchiesta antidroga coordinata dal procuratore pubblico Luca Losa, la Polizia cantonale e la Polizia Città di Bellinzona hanno arrestato un 36enne e una 25enne svizzeri domiciliati nel Bellinzonese, e una 33enne albanese residente in Albania.

I tre, fermati in un appartamento di Bellinzona, sono sospettati di spacciare cocaina a clienti locali. Le accuse sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti; per le due donne, anche di infrazione alla Legge sugli stranieri. L’operazione segue altri tre arresti compiuti nei mesi scorsi.