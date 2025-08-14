Tre arresti per droga nel Bellinzonese
I tre, fermati in un appartamento sono sospettati di spacciare cocaina a clienti locali
Il 12 agosto 2025, nell’ambito di un’inchiesta antidroga coordinata dal procuratore pubblico Luca Losa, la Polizia cantonale e la Polizia Città di Bellinzona hanno arrestato un 36enne e una 25enne svizzeri domiciliati nel Bellinzonese, e una 33enne albanese residente in Albania.
I tre, fermati in un appartamento di Bellinzona, sono sospettati di spacciare cocaina a clienti locali. Le accuse sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti; per le due donne, anche di infrazione alla Legge sugli stranieri. L’operazione segue altri tre arresti compiuti nei mesi scorsi.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.