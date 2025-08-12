Ubriaco e vestito da donna aggredisce i carabinieri: arrestato 27enne sudamericano a Domodossola

Pomeriggio movimentato lunedì 11 agosto a Domodossola dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne di origini sudamericane, residente in Valle d’Aosta, con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a porto abusivo di armi.

L’episodio è avvenuto in un bar cittadino: i militari, entrati per parlare con il titolare, sono stati interrotti dalle urla di un uomo in abiti femminili che inveiva contro il gestore, colpevole di non servirgli subito da bere. Dopo aver sbattuto una bottiglia vuota sul tavolo e rifiutato di calmarsi, il 27enne – già in evidente stato di ebbrezza – ha preteso altri alcolici. Al rifiuto, ha colpito con due sberle e tentato di graffiare uno dei carabinieri intervenuti.

Condotto all’esterno, ha reagito con calci, graffi e morsi, costringendo i militari a ricorrere al Taser per immobilizzarlo. Nella borsetta che portava con sé è stato trovato un coltello da cucina con lama di 11 cm.

Sedato dal personale medico in caserma, il giovane è stato trasferito nel carcere di Verbania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.